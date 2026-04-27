Новости по тегу #Олег Токун

Сокращенная рабочая неделя, увеличенный отпуск – и это далеко не все.
Новые стратегии в области охраны труда уже приносят плоды: предприятия модернизируются и внедряют современные технологии.
В два раза увеличилась сумма, которую удержат с нанимателей в счет погашения зарплаты. Теперь она составляет три бюджета прожиточного минимума – это свыше полутора тысяч рублей.
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