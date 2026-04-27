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Новости по тегу #Олег Токун

Замминистра труда и соцзащиты рассказал о гарантиях для белорусов в Чернобыльской зоне
27 апреля 2026 17:11

Замминистра труда и соцзащиты рассказал о гарантиях для белорусов в Чернобыльской зоне

За 20 лет производственный травматизм в Беларуси снизился в три раза
27 апреля 2026 07:14

За 20 лет производственный травматизм в Беларуси снизился в три раза

В Беларуси увеличили размер внеочередных платежей с нанимателей в счёт долгов по зарплате
13 февраля 2026 10:50

В Беларуси увеличили размер внеочередных платежей с нанимателей в счёт долгов по зарплате

Александр Лукашенко согласовал новые назначения 27 марта
27 марта 2023 10:02

Александр Лукашенко согласовал новые назначения 27 марта

Больше никаких обиваний порогов. Вот как теперь будут разбираться с долгами по зарплате
09 января 2023 17:45

Больше никаких обиваний порогов. Вот как теперь будут разбираться с долгами по зарплате

Где могут работать школьники и полагается ли им больничный? Рассказал начальник управления политики занятости
19 декабря 2021 13:04

Где могут работать школьники и полагается ли им больничный? Рассказал начальник управления политики занятости

В каком возрасте стоит задумываться о будущей профессии? Рассказал психолог
24 июня 2021 14:19

В каком возрасте стоит задумываться о будущей профессии? Рассказал психолог

Хуже всего редакторам и фотографам. Рейтинг востребованности профессий в Минске
24 июня 2021 14:10

Хуже всего редакторам и фотографам. Рейтинг востребованности профессий в Минске

Не только для работы, но и для личной жизни. Где можно пройти тест на врождённые способности?
24 июня 2021 12:46

Не только для работы, но и для личной жизни. Где можно пройти тест на врождённые способности?

«Сложился такой стереотип». Эксперт о том, надо ли заставлять детей учиться
24 июня 2021 12:37

«Сложился такой стереотип». Эксперт о том, надо ли заставлять детей учиться

Юристы и экономисты уже не нужны? В Минтруда рассказали, какие профессии сейчас более востребованы
24 июня 2021 11:31

Юристы и экономисты уже не нужны? В Минтруда рассказали, какие профессии сейчас более востребованы

Минтруда и соцзащиты: «У нас один из самых низких уровней молодёжной безработицы»
21 июня 2021 18:02

Минтруда и соцзащиты: «У нас один из самых низких уровней молодёжной безработицы»