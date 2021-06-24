«Сложился такой стереотип». Эксперт о том, надо ли заставлять детей учиться

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

А это правильно, когда родители так довлеют и заставляют все-таки хоть какое-то образование получить. Будут ли дети потом благодарны за это? «Меня это завлекало». Белорус три года работал поваром, а потом стал бровистом

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Знаете, действительно, у нас в обществе сложился такой стереотип, что любое образование, лишь бы образование. Честно сказать, к моменту выбора дальнейшего пути после окончания школы, такое сейчас время, не каждый готов определиться, что все-таки он от жизни хочет. Конечно, здесь можно прислушаться к мнению родителей. Можно обратиться и к нам, в службу занятости, узнать, какие профессии есть вообще, какие сегодня пользуются спросом. Конечно, сделать выбор трудно. Хотя, если нет желания учиться, есть работы и без квалификации. Хотя, конечно, это не очень хорошо. Юристы и экономисты уже не нужны? В Минтруда рассказали, какие профессии сейчас более востребованы