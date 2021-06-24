«Белэнерго»: на Лукомльской ГРЭС уже работают шесть энергоблоков

Владимир Бобров, первый заместитель генерального директора – главный инженер ГПО «Белэнерго»:

Началось восстановление режима генерации на Лукомльской ГРЭС. В настоящее время там работают шесть энергоблоков. Мы обеспечиваем в полном объеме потребности Республики Беларусь мощностями белорусской энергосистемы. Именно строительство Белорусской АЭС и блока 1 200 позволило нам распределить узлы генерации между Лукомлем и Белорусской АЭС. Если бы не было в работе блока с нагрузкой 1 142 мегаватта, эти 1 142 мегаватта вырабатывались бы на Лукомльской ГРЭС. И отключение с такой мощностью оборудования генерирующего усложнило бы ситуацию по восстановлению обеспечения энергоснабжения реального сектора и населения Республики Беларусь.