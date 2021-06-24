«Белэнерго»: на Лукомльской ГРЭС уже работают шесть энергоблоков
Новости Беларуси. В связи с аномально жаркой погодой переведены на особый режим работы многие экстренные службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, 23 июня из-за жары на Лукомльской ГРЭС произошло разрушение трансформатора. Авария оставила без электричества часть населения Могилевской и Витебской областей. Она была оперативно ликвидирована. Энергосистема работает в штатном режиме.
Пожар на Лукомльской ГРЭС. Электроснабжение в двух областях страны полностью восстановили
Владимир Бобров, первый заместитель генерального директора – главный инженер ГПО «Белэнерго»:
Началось восстановление режима генерации на Лукомльской ГРЭС. В настоящее время там работают шесть энергоблоков. Мы обеспечиваем в полном объеме потребности Республики Беларусь мощностями белорусской энергосистемы. Именно строительство Белорусской АЭС и блока 1 200 позволило нам распределить узлы генерации между Лукомлем и Белорусской АЭС. Если бы не было в работе блока с нагрузкой 1 142 мегаватта, эти 1 142 мегаватта вырабатывались бы на Лукомльской ГРЭС. И отключение с такой мощностью оборудования генерирующего усложнило бы ситуацию по восстановлению обеспечения энергоснабжения реального сектора и населения Республики Беларусь.