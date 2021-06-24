Юристы и экономисты уже не нужны? В Минтруда рассказали, какие профессии сейчас более востребованы

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.





Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Ежегодно в нашей стране в высших учебных заведениях появляются новые специальности. Давайте конкретные примеры приведем. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

В этом году на историческом факультете БГУ появилась специальность «Регионоведение», в БНТУ впервые набор пройдет на «Промышленный дизайн транспортных средств» и «Промышленный дизайн производственного оборудования». А Белорусская государственная академия авиации начнет подготовку по специальности «Летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации». Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Эти новшества на каком основании появляются?

Ремма Герловская, консультант управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь:

Они появляются на основании потребности рынка труда, также исходя из заинтересованности абитуриентов. Поэтому в этом году, например, на уровне высшего образования более 20 новых специальностей открыто. Те специальности, которые вы назвали – это специальности новые в принципе для страны, их вообще у нас не было в прошлом году. С этого года они впервые будут реализовываться в учреждениях высшего образования. В целом, то, что касается высшего образования – более 380 специальностей доступно для абитуриентов в этом году для поступления. Нужно сказать, наверное, о том, что система прогноза подготовки кадров строится исходя из трех составляющих. Министерство образования, Министерство труда и социальной защиты и Министерство экономики Республики Беларусь. Существует рабочая группа, по результатам заседания которой формируется протокол, и мы определяем подходы. Но основные вот такие лакмусовые бумажки – это потребности рынка труда, это потребности заказчиков, с которыми сотрудничают учреждения высшего образования и, безусловно, заинтересованность абитуриентов, исходя из профориентационной работы, которая ведется учреждениями.

Ольга Бурлакова:

Как мониторинг этот проходит? Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Хочу сказать, что уже три года Министерство труда прогнозирует потребность экономики в кадрах на ближайшую перспективу, на пять лет. Как правило, как раз таки это срок для подготовки квалифицированных специалистов. Как мы это делаем? Безусловно, здесь в первую очередь важно то, что хочет наниматель, заказчик кадров, у которого они будут работать. Поэтому ежегодно мы опрашиваем около 3 000 нанимателей в различных сферах и видах экономической деятельности и спрашиваем у них, какие профессии вам будут нужны сегодня, завтра, через пять лет, а какие профессии вам уже не будут нужны? Потом, конечно, все это обобщается с учетом развития экономики. Мы видим, какие отрасли вперед у нас идут. Сводную информацию такую мы направляем в Министерство образования и потом уже вместе решаем, какие все-таки кадры нужно готовить для страны.

Ольга Бурлакова:

Казалось бы, еще лет 15 назад все слышали, что уже столько экономистов, юристов, уже точно не надо, уже везде хватает. Тем не менее каждый год вузы страны выпускают много специалистов. Кажется, что даже не уменьшается их количество. Или это не так? Есть ли такие всем известные профессии, которые все-таки сократились, уменьшились в течении 5-10 последних лет, а есть которые, наоборот, сейчас на пике? Ремма Герловская:

Юристы, экономисты – это действительно те специальности, которые у всех на слуху, и за последние пять лет мы сократили прием по этим специальностям. Что касается бюджета, он сокращен где-то на 20 %, что касается платной формы, то немного меньше – 15 %. Говорить о том, что у нас увеличивается количество выпускников, имеющих соответствующие специальности, наверное, все-таки неправильно. Есть у нас специальности с таким высоким проходным баллом. Кроме того, что у нас бюджетных мест на них не очень много, это говорит о том, что они востребованы у абитуриентов. Это стандартные специальности, такая пальма первенства все время принадлежит международным отношениям, специальностям сферы здравоохранения – лечебное дело, стоматология, педиатрия (как правило, чуть ниже идет). Это те специальности, по которым топовый набор. Там, где очень большие конкурсы.