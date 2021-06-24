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Андрей Швед: представители самопровозглашённой ЛНР по поводу следственных действий с Протасевичем не обращались

24 июня 2021 11:46
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Новости Беларуси. В Минске проходит международная встреча следователей, приуроченная к 10-летию образования Следственного комитета Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Швед: представители самопровозглашённой ЛНР по поводу следственных действий с Протасевичем не обращались-1

В конференции участвуют ученые, практики, правоведы из Беларуси, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и России. В центре внимания – проблемы новых рисков и вызовов в контексте обеспечения национальной безопасности. Применение со стороны коллективного Запада в отношении Беларуси так называемой «мягкой силы» требует проведения дополнительных научно-прикладных исследований с целью адаптации законодательства к новым негативным явлениям. Немаловажно дальнейшее внедрение технических возможностей и опыта цифровизации в юридическую деятельность, подготовка кадров. И здесь коллегам из других стран интересен опыт нашего Института следственного комитета. Он открылся год назад.

Андрей Швед: представители самопровозглашённой ЛНР по поводу следственных действий с Протасевичем не обращались-4

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси
Отдельная тема это подготовка и совершенствование кадров для следственных органов. Этой теме будет уделено особое внимание. Понятие национальной безопасности – это многоаспектное понятие. Здесь и борьба с преступностью, и огромнейшую угрозу безопасности представляет рост киберпреступности, это направление. Борьба с наркотрафиком, борьба с распространением наркотиков – это тоже одно из направлений, которое представляет огромную угрозу национальной безопасности. Поэтому определить какое-то одно направление в обеспечении национальной безопасности с точки зрения следствия невозможно. Наша задача – обеспечить спокойную, нормальную жизнь наших граждан, нашего государства.

Андрей Швед: представители самопровозглашённой ЛНР по поводу следственных действий с Протасевичем не обращались-7

Также 24 июня генпрокурор Андрей Швед озвучил подробности по ряду резонансных дел. В частности, представители самопровозглашенной ЛНР по поводу следственных действий с Протасевичем не обращались. Также стало известно: уголовное дело в отношении главы МИД Латвии и мэра Риги в связи со снятием государственного флага находится в производстве Следственного комитета Беларуси, состав преступления очевиден. Официальный ответ от ЕС на запросы о выдаче оппозиционеров Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Павла Латушко Беларусь пока не получила.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Дмитрий Гора # Роман Протасевич # Светлана Тихановская # Валерий Цепкало # Павел Латушко # Андрей Швед # Фотофакт

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