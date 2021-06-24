Андрей Швед: представители самопровозглашённой ЛНР по поводу следственных действий с Протасевичем не обращались

Новости Беларуси. В Минске проходит международная встреча следователей, приуроченная к 10-летию образования Следственного комитета Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конференции участвуют ученые, практики, правоведы из Беларуси, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и России. В центре внимания – проблемы новых рисков и вызовов в контексте обеспечения национальной безопасности. Применение со стороны коллективного Запада в отношении Беларуси так называемой «мягкой силы» требует проведения дополнительных научно-прикладных исследований с целью адаптации законодательства к новым негативным явлениям. Немаловажно дальнейшее внедрение технических возможностей и опыта цифровизации в юридическую деятельность, подготовка кадров. И здесь коллегам из других стран интересен опыт нашего Института следственного комитета. Он открылся год назад.

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси

Отдельная тема – это подготовка и совершенствование кадров для следственных органов. Этой теме будет уделено особое внимание. Понятие национальной безопасности – это многоаспектное понятие. Здесь и борьба с преступностью, и огромнейшую угрозу безопасности представляет рост киберпреступности, это направление. Борьба с наркотрафиком, борьба с распространением наркотиков – это тоже одно из направлений, которое представляет огромную угрозу национальной безопасности. Поэтому определить какое-то одно направление в обеспечении национальной безопасности с точки зрения следствия невозможно. Наша задача – обеспечить спокойную, нормальную жизнь наших граждан, нашего государства.