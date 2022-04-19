«Это время крёстных». Как развлечь детей на празднике Пасхи и что можно подарить?
Светлое Христово Воскресение. С особым трепетом, восторгом и даже благоговением мы ждем Пасху. В чем суть этого праздника и как правильно его отмечать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Давайте поговорим немного о развлечениях. Первое, что приходит на ум – это, конечно же, битки. Какие еще есть развлечения благочестивые? Отец Игорь, как можно достойно и весело провести этот праздник?
Игорь Васько, председатель синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:
Знаете, в моем возрасте о развлечениях сильно не думаешь. Больше, конечно, акцент идет на богослужебных переживаниях, на то, чтобы посетить людей каких-то. Поэтому, я думаю, что можно спросить наших красивых дам.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вероника, а есть ли какая-то, может быть, традиция дарить подарки? Я знаю, что родственники в гости приезжают в дом с подарками, дарят что-то детям. Может быть, жена мужу дарит? Мне кажется, если семья к семье приходит в гости, то обязательно с какими-то подарками. Может быть, есть какие-то определенные подарки на Пасху?
Вероника Сердюк, председатель объединения «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля»:
Все хозяюшки сравнивают, у кого какой кулич, какой рецепт. Деткам мы переняли такой западный обычай, когда шоколадные яйца прячутся на полянке или в квартире, и дети их ищут. Обычно собирается несколько семей. Шикарный такой обычай, очень детям нравится. Можно их занять на какое-то время, просто передохнуть. Потому что обычно все после ночной службы уставшие. Папа обычно дремлет где-то в сторонке, если он вообще присутствует, а не освещает пасхи.
Игорь Васько:
Нам не до игр точно.
Вероника Сердюк:
Женщины делятся. Обязательно крестные что-то дарят. Крестные приходят в храм, обычно спрашивают, что нам можно подарить. Это детскую библию, какие-то красивые книги. Сейчас очень много красивой продукции, которая такая церковная. Можно прийти в любой магазинчик церковный и что-то красивое купить. Крестные вообще должны как-то окормлять крестников, рассказывать им. Рассказать о празднике, занять. Поэтому это время крестных.
Помыть, убрать, напечь куличей. Что подготовить к Пасхе и как все успеть на Страстной неделе – подробнее здесь.