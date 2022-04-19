«Это время крёстных». Как развлечь детей на празднике Пасхи и что можно подарить?

Светлое Христово Воскресение. С особым трепетом, восторгом и даже благоговением мы ждем Пасху. В чем суть этого праздника и как правильно его отмечать, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Давайте поговорим немного о развлечениях. Первое, что приходит на ум – это, конечно же, битки. Какие еще есть развлечения благочестивые? Отец Игорь, как можно достойно и весело провести этот праздник?

Игорь Васько, председатель синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Знаете, в моем возрасте о развлечениях сильно не думаешь. Больше, конечно, акцент идет на богослужебных переживаниях, на то, чтобы посетить людей каких-то. Поэтому, я думаю, что можно спросить наших красивых дам. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вероника, а есть ли какая-то, может быть, традиция дарить подарки? Я знаю, что родственники в гости приезжают в дом с подарками, дарят что-то детям. Может быть, жена мужу дарит? Мне кажется, если семья к семье приходит в гости, то обязательно с какими-то подарками. Может быть, есть какие-то определенные подарки на Пасху?