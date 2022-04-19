«Бог любит человека». В чём суть праздника Пасхи, рассказал православный священник

Игорь Васько, председатель синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Знаете, уникальность христианства в том, что, наверное, его суть можно выразить действительно двумя словами. У меня как-то был друг в юности. Когда мы с ним беседовали на разные темы, как правило обсуждали какую-то литературу философскую или историческую, он всегда меня перебивал. Говорит: «Ты мне скажи в двух словах. Что ты мне это все перечисляешь?» Мне всегда тяжело было выразить. Как можно философскую книгу или историческую в двух словах? А как можно вообще религию выразить в двух словах? Оказывается, можно. Действительно, если мы говорим о сути, смысле христианства коротко, то этот возглас: «Христос Воскресе!» – как раз таки выражает эту нашу главную надежду и смысл вообще всего христианства. Потому что, как апостол Павел говорил, что если Христос не воскрес, то тщетна проповедь наша, тщетна и вера ваша. Потому что все держится именно на этом.

Для современного человека Пасха – это надежда, радость и открытие того, как Бог любит человека. Потому что он не просто заботится о нашем мире, о нем помышляет, наблюдает за нами. А так возлюбил Бог наш мир, что отдал сына своего единородного, чтобы каждый верующий у него имел жизнь вечную. Это, наверное, такая весть, которая, если в нее вдуматься, просто человека поражает. Она его удивляет – как так Бог может относиться к человеку? Конечно же, вселяет в него огромную надежду. Именно поэтому этот праздник называется праздников праздник. Потому что, если сравнивать, например, Рождество и Пасху – сложно сравнивать, этот праздник имеет смысл, и тот, потому что это жизнь нашего Господа и смерть его. Но особенно в традиции восточного христианства, православного, действительно, Пасха всегда на первом месте.