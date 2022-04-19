«Воскресение Христово, пошли мне жениха холостого». Вот что нужно знать незамужним женщинам о пасхальных приметах и традициях

Алена Павлова, научный сотрудник отдела фольклористики и культуры славянских народов НАН Беларуси:

Если о погоде. Очень много примет, связанных именно с погодой. Если, например, на Пасху будет дождь, значит, весна ожидается дождливой. Также были такие приметы, связанные просто с бытом, что на Пасху обязательно нужно, чтобы был богатый стол, присутствовал кулич, пасха творожная и яйца.

Люди красят в разные цвета яйца. Каждый цвет обозначает что-то свое. Например, в основном, всегда в деревнях красили в красный цвет, потому что это обозначало кровь Христа. Потом уже с течением времени стали менять, усовершенствовалась эта традиция. Очень часто сейчас и красители продаются. Это тоже имеет свой сакральный смысл. Например, если красят в желтый цвет – это символ солнца и начала новой жизни, а в голубой – это символ неба. То есть все эти цвета очень взаимосвязаны. Сейчас так же очень часто люди прибегают к разнообразным наклейкам. А раньше это было традиционно – писанки делали, расписывали яйца. Это была такая культура, традиция. Тоже это имело своеобразный свой смысл, потому что каждый знак, символ на этом яйце обозначал что-то свое.

Например, если там были два голубя – это означало к замужеству. Если сделали такую писанку, то дарили, например, своей незамужней подруге с пожеланиями. Светлый праздник. Нужно с добрыми мыслями, помыслами делать все только доброе. Например, дарили незамужней подруге, она должна была его хранить. Это считалось оберегом своеобразным. Также хорошей приметой считалось: незамужним девушкам можно было пожертвовать кулич вместе с каким-нибудь рушником самотканым, либо она сама его вышила в храм, друзьям, просто кому-то подарить, либо отдать в жертву. Тоже считалось, что в скором времени ты встретишь свою судьбу. Встречается такое в народе, что когда идет в субботу вечером на службу девушка незамужняя, должна про себя три раза сказать: «Воскресение Христово, пошли мне жениха холостого». Считается, что в скором времени девушка так и встретит свою судьбу.