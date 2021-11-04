Лукашенко: Владимир Владимирович мне обещал, что с собой возьмёт, Крым покажет. Но сегодня уехал и меня с собой не пригласил

Т атьяна Савчик, СТВ: На теме встречи двух лидеров, пусть и в онлайн-формате (все же коронавирус вносит свои коррективы) спекулировали и хайповали: мол, заседанию не быть. Однако, несмотря на все «старания» отдельных авторов, одно из самых ожидаемых событий в Союзном государстве состоялось. В интеграционном декрете 28 теперь уже утвержденных союзных программ. Отраслевое взаимодействие, промышленная кооперация, производственные цепочки, наукоемкие проекты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что с собой возьмет, Крым покажет, новинки, что там нового сделано. А сделано немало. По дороге провезет в Крым. Но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил. Поэтому я с такой жалобой перед членами Высшего Госсовета выступаю. Думаю, что Владимир Владимирович, ну если не в Крыму, может, в Питер съездим, на родину посмотрим, что там делается. А в свою очередь я вас приглашаю и к себе на родину, это 20 минут от Москвы, вы знаете это место, и в Минск – при любом удобном случае.

Владимир Владимирович мне рассказал, что два брата-близнеца: один за Белую гвардию, другой – за Красную воевали. И вот в день примирения – это важный памятник, который открыт в Севастополе, я так понял – хотелось бы посмотреть на этот памятник и знать эту историю. Думаю, что россияне об этом знают. Мы, к сожалению, нет. Теперь будем знать.