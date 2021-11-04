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История очень острая. Что за памятник в Севастополе, о котором упоминали Лукашенко и Путин в своей беседе?

04 ноября 2021 20:35
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия приступают к перезагрузке совместного экономического пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ВГС прошел в формате телеконференции. Александр Лукашенко готов был прилететь в Крым на открытие памятника с весьма интересной историей.

История очень острая. Что за памятник в Севастополе, о котором упоминали Лукашенко и Путин в своей беседе?-1

Владимир Путин, президент России:
Действительно, я сегодня нахожусь в Севастополе, как раз по случаю Дня народного единства в связи с открытием этого памятника. Памятник очень хороший, рекомендую посмотреть. История, конечно, такая очень острая. Имею в виду, что здесь изображены в полный рост, очень мужественно, красиво два брата близнеца. Один командовал флотом красной республики – Российской Федерации, а второй – белым флотом. Оба адмиралы.

История очень острая. Что за памятник в Севастополе, о котором упоминали Лукашенко и Путин в своей беседе?-4

Лукашенко: Владимир Владимирович мне обещал, что с собой возьмёт, Крым покажет. Но сегодня уехал и меня с собой не пригласил. Подробнее здесь.

# Союзное государство # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Евгений Пустовой # Фотофакт

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