«Модель не может капризничать, не может выбирать наряд». Кто и почему идёт в Национальную школу красоты

Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Национальная школа красоты – это флагман Беларуси, это кузница кадров наших модельных. Скажите, вот если, например, обычная девушка, ну красивая девушка, хорошо, модель, уже которая с параметрами, захотела попасть в Национальную школу красоты. Может быть, там на обучение, на какие-то контракты. Что нужно делать, с чего начинать?

Дмитрий Врублевский, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Национальной школы красоты:

Однозначно сначала они все попадают на обучение. Я допускаю теоретически, что возможно у человека есть все данные, харизма и высокий уровень дефиле с рождения. Такое, конечно, возможно. Но это единицы будут на несколько миллионов человек. Поэтому однозначно это обучение. Начнем с того, что у нас обучение начинается с трех лет. Очень много родителей предлагают принимать детей чуть меньше возраста, но, к сожалению... Екатерина Забенько:

Но, к сожалению, дети еще не умеют ходить по подиуму, в частности.

Дмитрий Врублевский:

Они, конечно, более специализируются на фотосъемках, чем на походке по подиуму. К сожалению, когда они сильно маленькие, они ходили в детский сад, они еще очень плохо себя чувствуют в коллективе. Даже там пять человек, они социализированы в детский коллектив. Поэтому только с трех лет. Это самый минимальный предел. Они уже могут ходить по подиуму, они уже что-то понимают, какие-то задания и так далее. Что касается прихода в Национальную школу красоты, в данном случае, буду отвечать за школу красоты: большая часть родителей по нашем всем вопросам устным, письменным, интернет-опросам ставят цель – не моделинг. Общее культурно-эстетическое развитие, улучшение осанки, походки. Это порядка 70 % детей и подростков ставят такую цель. Ну родители, в основном, ставят конечно же. Екатерина Забенько:

Я обратила внимание, что ваша должность замдиректора по учебно-воспитательной работе. Это, наверное, первое, что надо дать человеку, который приходит в эту сферу.