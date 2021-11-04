«Модель не может капризничать, не может выбирать наряд». Кто и почему идёт в Национальную школу красоты

Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Национальная школа красоты – это флагман Беларуси, это кузница кадров наших модельных. Скажите, вот если, например, обычная девушка, ну красивая девушка, хорошо, модель, уже которая с параметрами, захотела попасть в Национальную школу красоты. Может быть, там на обучение, на какие-то контракты. Что нужно делать, с чего начинать?
Дмитрий Врублевский, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Национальной школы красоты:
Однозначно сначала они все попадают на обучение. Я допускаю теоретически, что возможно у человека есть все данные, харизма и высокий уровень дефиле с рождения. Такое, конечно, возможно. Но это единицы будут на несколько миллионов человек. Поэтому однозначно это обучение. Начнем с того, что у нас обучение начинается с трех лет. Очень много родителей предлагают принимать детей чуть меньше возраста, но, к сожалению...
Екатерина Забенько:
Но, к сожалению, дети еще не умеют ходить по подиуму, в частности.
Дмитрий Врублевский:
Они, конечно, более специализируются на фотосъемках, чем на походке по подиуму. К сожалению, когда они сильно маленькие, они ходили в детский сад, они еще очень плохо себя чувствуют в коллективе. Даже там пять человек, они социализированы в детский коллектив. Поэтому только с трех лет. Это самый минимальный предел. Они уже могут ходить по подиуму, они уже что-то понимают, какие-то задания и так далее.
Что касается прихода в Национальную школу красоты, в данном случае, буду отвечать за школу красоты: большая часть родителей по нашем всем вопросам устным, письменным, интернет-опросам ставят цель – не моделинг. Общее культурно-эстетическое развитие, улучшение осанки, походки. Это порядка 70 % детей и подростков ставят такую цель. Ну родители, в основном, ставят конечно же.
Екатерина Забенько:
Я обратила внимание, что ваша должность замдиректора по учебно-воспитательной работе. Это, наверное, первое, что надо дать человеку, который приходит в эту сферу.
Дмитрий Врублевский:
Естественно, они сначала учатся. Дальше уже по итогам обучения, что наша сторона, что сторона модели определяет, насколько интересно будущее. Потому что, действительно, работа модели не настолько проста. В это надо вкладываться, работать много, чтобы достичь каких-то вершин определенных, чтобы тебя заметили, взяли на показы. Чем больше показов – тем больше тебя замечают, чем больше тебя замечают – тем больше показов. Это такая прогрессия, понимаете? Поэтому, работать надо однозначно. И не все готовы работать.
То есть отучившись год, люди понимают: «Мне было интересно, весело, я получила то, что хотелось: сертификат красивый, красочный, я пофоткалась, в Instagram фотографии залила». И все счастливы.
Дальше уже второй этап – это более сложный этап. Там уменьшается количество предметов, например, идут более специализированные предметы. Увеличивается количество фотосъемок, на которых надо терпеливо работать. Много времени тратить, чтобы получился нужный кадр. Понимаете?
Модели очень много снимаются не по минутам, а по часам. И съемки часто проходят, особенно профессиональные, не в тот сезон, когда реклама, идет сезон одежды. Съемки купальников, естественно, идут когда? Зимой. А съемки шуб идут летом. Ну если так совсем утрировать.
Если съемка каталога идет на одной, либо на двух моделях. Представьте каталог, например, что если девушка работает на какой-то бренд большой, каталог отснимается – это десятки единиц одежды. Это надо снять удачно каждую из единиц, каждый из образов. То есть это очень много, и очень долго надо работать. Модель не может капризничать, не может выбирать наряд, который ей дает дизайнер. Это уже вопрос к дизайнеру и к качеству его наряда, и критика к дизайнерам. Модель должна пронести то, что ей дали. Пусть это будет, я не знаю, мешок от картошки.
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