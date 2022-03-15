«Мои родители – офицеры». Председатель СК лично вручил паспорта детям, чьи родители служат в ведомстве

Новости Беларуси. Яркая и трогательная традиция. В день Конституции тем, кому накануне исполнилось 14 лет, вручают первые паспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они учатся в 8 классе, но уже могут похвастаться достижениями. В рамках акции «Мы – граждане Беларуси» одаренным и талантливым школьникам документ удостоверяющий личность вручают представители законодательной, исполнительной власти, общественные деятели и другие известные белорусы по всей стране.

Так, в Следственном комитете в торжественной обстановке паспорта получили дети, чьи родители проходят службу в ведомстве. 18 юным гражданам первый важный документ вручил лично председатель Следственного комитета Дмитрий Гора, пожелав подрастающему поколению обязательно внести свой вклад в развитие Родины, тем более, что для этого созданы все условия. Многие ребята уже следуют примеру старшего поколения.

Илья Егоров, учащийся Минского городского кадетского училища:

Для меня большая честь получить паспорт и Конституцию Республики Беларусь из рук председателя Следственного комитета, потому что мои родители – офицеры Следственного комитета. И мой дедушка – офицер Вооруженных Сил. Не знаю, как в дальнейшем сложится моя судьба, но я уверен, что я останусь достойным гражданином своей страны.

Вячеслав Егоров, заместитель начальника управления Следственного Комитета Беларуси:

Естественно, волнительно. Ребенок получает паспорт. Главное, чтобы был патриотом, жил в стране, думал о стране и делал все для страны.