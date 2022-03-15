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«Мои родители – офицеры». Председатель СК лично вручил паспорта детям, чьи родители служат в ведомстве

15 марта 2022 12:47
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Новости Беларуси. Яркая и трогательная традиция. В день Конституции тем, кому накануне исполнилось 14 лет, вручают первые паспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они учатся в 8 классе, но уже могут похвастаться достижениями. В рамках акции «Мы – граждане Беларуси» одаренным и талантливым школьникам документ удостоверяющий личность вручают представители законодательной, исполнительной власти, общественные деятели и другие известные белорусы по всей стране.

«Мои родители – офицеры». Председатель СК лично вручил паспорта детям, чьи родители служат в ведомстве-1

Так, в Следственном комитете в торжественной обстановке паспорта получили дети, чьи родители проходят службу в ведомстве. 18 юным гражданам первый важный документ вручил лично председатель Следственного комитета Дмитрий Гора, пожелав подрастающему поколению обязательно внести свой вклад в развитие Родины, тем более, что для этого созданы все условия. Многие ребята уже следуют примеру старшего поколения.

«Мои родители – офицеры». Председатель СК лично вручил паспорта детям, чьи родители служат в ведомстве-4

Илья Егоров, учащийся Минского городского кадетского училища:
Для меня большая честь получить паспорт и Конституцию Республики Беларусь из рук председателя Следственного комитета, потому что мои родители офицеры Следственного комитета. И мой дедушка – офицер Вооруженных Сил. Не знаю, как в дальнейшем сложится моя судьба, но я уверен, что я останусь достойным гражданином своей страны.

«Мои родители – офицеры». Председатель СК лично вручил паспорта детям, чьи родители служат в ведомстве-7

Вячеслав Егоров, заместитель начальника управления Следственного Комитета Беларуси:
Естественно, волнительно. Ребенок получает паспорт. Главное, чтобы был патриотом, жил в стране, думал о стране и делал все для страны.

«Мои родители – офицеры». Председатель СК лично вручил паспорта детям, чьи родители служат в ведомстве-10

Вместе с паспортом ребята получили подарки: экземпляр уже обновленной Конституции и флаг Республики Беларусь. А также возможность познакомиться с работой следователей. Для ребят организовали экскурсию по главному управлению.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Дмитрий Гора # Вячеслав Егоров # Илья Егоров # Фотофакт

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