Прямой эфир

«Не понимаю, почему постоянно вступаю в эти связи». Сколько половых партнёров может быть у женщины за всю жизнь?

18 ноября 2022 18:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Согласно статистике, большинство семей в Беларуси распадаются. Если нет гарантии, что после штампа в паспорте наступит то самое «жили они долго и счастливо», то зачем идти в ЗАГС? Именно так рассуждают все больше молодых пар. За и против свободных отношений, почему официальный брак лучше гражданского и чем выгодна любовь без обязательств? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:  
Сколько вообще норма сексуальных партнеров? Мы все-таки более моногамные существа или полигамные?  

«Не понимаю, почему постоянно вступаю в эти связи». Сколько половых партнёров может быть у женщины за всю жизнь?-1

Виктория Протас, кризисный психолог, сексолог:  
В сексологии – это наука достаточно молодая – норм нет, если вам хорошо.  

Ольга Шерснева:  
Есть полигамные и моногамные?  

Виктория Протас:  
Да. Нет понятия нормы в сексе. У меня была девочка, которая… Мой клиентский случай я рассказываю. Очень часто ко мне приходят – сейчас, кстати, тенденция такая интересная – женщины, в 38, 35, 30 лет девственницы.  

«Не понимаю, почему постоянно вступаю в эти связи». Сколько половых партнёров может быть у женщины за всю жизнь?-4

Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:  
Да, есть такая беда.  

Виктория Протас:  
Причем это не единичный случай. Приходит женщина до 30, говорит: «Я уже не помню, сколько у меня партнеров». Я говорю: «Давай, 50, 100?» Она на меня смотрит…  

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:  
Бери больше.  

«Не понимаю, почему постоянно вступаю в эти связи». Сколько половых партнёров может быть у женщины за всю жизнь?-7

Максим Терешков, председатель Минской областной коллегии адвокатов:  
Поставьте ноль еще к этой цифре.  

Виктория Протас:  
Это неважно. На 100 мы сошлись с ней, что это неважно. Поэтому здесь интересный перекос. Что такое секс? Это безопасность для кого-то, для кого-то – сближение, новые эмоции, какой-то клей. Если для человека секс – это небезопасно, он не будет вступать в эти отношения.  

«Не понимаю, почему постоянно вступаю в эти связи». Сколько половых партнёров может быть у женщины за всю жизнь?-10

Мария Самусенко, считает, что свободные отношения – это избегание ответственности:  
Как же выражение такое есть, знаете: хотите погубить общество, развратите женщину? Я слушаю такие фразы о том, что у женщины 100 и 0 еще, как-то…  

Виктория Протас:  
Что у тебя в теле?  

Максим Терешков:  
Всякое бывает.  

Нелли Куприянович:   
Все нормально у этой женщины в теле. Она сексуальна и, скорее всего, привлекательна для мужчин, такая львица. Все у нее будет замечательно.  

«Не понимаю, почему постоянно вступаю в эти связи». Сколько половых партнёров может быть у женщины за всю жизнь?-13

Виктория Протас:  
Я бы не сказала. Когда она пришла с этой потребностью: «Мне некомфортно, я хочу закончить. Я не понимаю, почему я постоянно вступаю в эти связи. То есть для меня это, как наркотик, игла наркомана».  

Нелли Куприянович:  
Это получается сексуальная зависимость.  

Виктория Протас:  
Да. Когда мы начали копать – это травматизация детства. Все идет из детства.  

«Никто никому не может принадлежать». Как не попасть в созависимые отношения – подробнее здесь.  

# Психология # общество # Ольга Шерснёва # Виктория Протас # Нелли Куприянович # Юлия Самусенко # Максим Терешков # Мария Самусенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы вам дремать не дадим, нужно использовать это время». Лукашенко о важности момента для белорусского АПК
18 ноября 2022 18:00

«Мы вам дремать не дадим, нужно использовать это время». Лукашенко о важности момента для белорусского АПК

Лукашенко: «Это будет хороший урок нашим губернаторам». Какие области до сих пор не завершили уборочную?
18 ноября 2022 17:59

Лукашенко: «Это будет хороший урок нашим губернаторам». Какие области до сих пор не завершили уборочную?

Тонны капусты и помидор – под бульдозер! Истории фермеров, которым пришлось утилизировать свою продукцию
18 ноября 2022 17:41

Тонны капусты и помидор – под бульдозер! Истории фермеров, которым пришлось утилизировать свою продукцию