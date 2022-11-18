«Не понимаю, почему постоянно вступаю в эти связи». Сколько половых партнёров может быть у женщины за всю жизнь?
Согласно статистике, большинство семей в Беларуси распадаются. Если нет гарантии, что после штампа в паспорте наступит то самое «жили они долго и счастливо», то зачем идти в ЗАГС? Именно так рассуждают все больше молодых пар. За и против свободных отношений, почему официальный брак лучше гражданского и чем выгодна любовь без обязательств? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Сколько вообще норма сексуальных партнеров? Мы все-таки более моногамные существа или полигамные?
Виктория Протас, кризисный психолог, сексолог:
В сексологии – это наука достаточно молодая – норм нет, если вам хорошо.
Ольга Шерснева:
Есть полигамные и моногамные?
Виктория Протас:
Да. Нет понятия нормы в сексе. У меня была девочка, которая… Мой клиентский случай я рассказываю. Очень часто ко мне приходят – сейчас, кстати, тенденция такая интересная – женщины, в 38, 35, 30 лет девственницы.
Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:
Да, есть такая беда.
Виктория Протас:
Причем это не единичный случай. Приходит женщина до 30, говорит: «Я уже не помню, сколько у меня партнеров». Я говорю: «Давай, 50, 100?» Она на меня смотрит…
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Бери больше.
Максим Терешков, председатель Минской областной коллегии адвокатов:
Поставьте ноль еще к этой цифре.
Виктория Протас:
Это неважно. На 100 мы сошлись с ней, что это неважно. Поэтому здесь интересный перекос. Что такое секс? Это безопасность для кого-то, для кого-то – сближение, новые эмоции, какой-то клей. Если для человека секс – это небезопасно, он не будет вступать в эти отношения.
Мария Самусенко, считает, что свободные отношения – это избегание ответственности:
Как же выражение такое есть, знаете: хотите погубить общество, развратите женщину? Я слушаю такие фразы о том, что у женщины 100 и 0 еще, как-то…
Виктория Протас:
Что у тебя в теле?
Максим Терешков:
Всякое бывает.
Нелли Куприянович:
Все нормально у этой женщины в теле. Она сексуальна и, скорее всего, привлекательна для мужчин, такая львица. Все у нее будет замечательно.
Виктория Протас:
Я бы не сказала. Когда она пришла с этой потребностью: «Мне некомфортно, я хочу закончить. Я не понимаю, почему я постоянно вступаю в эти связи. То есть для меня это, как наркотик, игла наркомана».
Нелли Куприянович:
Это получается сексуальная зависимость.
Виктория Протас:
Да. Когда мы начали копать – это травматизация детства. Все идет из детства.
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