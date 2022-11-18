«Никто никому не может принадлежать». Как не попасть в созависимые отношения?

Согласно статистике, большинство семей в Беларуси распадаются. Если нет гарантии, что после штампа в паспорте наступит то самое «жили они долго и счастливо», то зачем идти в ЗАГС? Именно так рассуждают все больше молодых пар. За и против свободных отношений, почему официальный брак лучше гражданского и чем выгодна любовь без обязательств? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Неужели так плохо все-таки попробовать семейную жизнь до официального брака, так называемый гражданский брак, Виктория?

Виктория Протас, кризисный психолог, сексолог:

Я считаю, что здесь проблема намного глубже, если мы рассматриваем с точки зрения психологии. Я сама в браке 20 лет, у меня двое детей. Но здесь не вопрос, сколько лет я в браке и сколько у меня детей. Вопрос в другом – партнер ищет в партнере маму. Вы, когда находите своего партнера, ищите маму, а мамой нужно быть для себя самого. Только вы лучше знаете, как о себе заботиться. Только вы себя полюбите так, как вы знаете. Женщины и мужчины, когда ищут себе любимого человека, надеются, что с этим человеком у них все будет классно, что он решит все их проблемы, и попадают в капкан созависимых отношений. Никто никому не может принадлежать.