«Никто никому не может принадлежать». Как не попасть в созависимые отношения?
Согласно статистике, большинство семей в Беларуси распадаются. Если нет гарантии, что после штампа в паспорте наступит то самое «жили они долго и счастливо», то зачем идти в ЗАГС? Именно так рассуждают все больше молодых пар. За и против свободных отношений, почему официальный брак лучше гражданского и чем выгодна любовь без обязательств? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Неужели так плохо все-таки попробовать семейную жизнь до официального брака, так называемый гражданский брак, Виктория?
Виктория Протас, кризисный психолог, сексолог:
Я считаю, что здесь проблема намного глубже, если мы рассматриваем с точки зрения психологии. Я сама в браке 20 лет, у меня двое детей. Но здесь не вопрос, сколько лет я в браке и сколько у меня детей. Вопрос в другом – партнер ищет в партнере маму. Вы, когда находите своего партнера, ищите маму, а мамой нужно быть для себя самого. Только вы лучше знаете, как о себе заботиться. Только вы себя полюбите так, как вы знаете. Женщины и мужчины, когда ищут себе любимого человека, надеются, что с этим человеком у них все будет классно, что он решит все их проблемы, и попадают в капкан созависимых отношений. Никто никому не может принадлежать.
Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:
Получается, несамодостаточные люди залипают в зависимые отношения.
Виктория Протас:
Да, они залипают. То есть они ищут маму. Мама может быть хорошая. Если мама нехорошая, я пойду искать другую маму. Я буду искать столько – вторую, третью, пятую, десятую, пока человек сам не осознает, что никто не будет о нем заботится. Об этом нужно говорить, что, дорогие мужчины и женщины, идите в брак уже счастливыми, не ищите там счастья. Если вы идете за счастьем в брак, идите сначала в терапию, а потом – в брак.
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