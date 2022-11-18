Тонны капусты и помидор – под бульдозер! Истории фермеров, которым пришлось утилизировать свою продукцию

Новости Беларуси. Премьера на СТВ! Старый слоган настоящих журналистов: не в дверь, так в окно – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды!

Разговор о космических ценах спустил на землю глава Федерации профсоюзов. Михаил Орда доложил об эпизоде в Столинском районе, который, мягко говоря, обескуражил Президента. Во время, когда вопрос продовольственной безопасности на особом счету, и такое имеет место быть.

Этот эпизод вне стенограммы президентского совещания. На той же Столинщине, да и у того же фермера, 10 доверху груженных фур с капустой, а это более 220 тонн, одна из минских торговых сетей внезапно забраковала. Василию Грибу ничего не осталось, как все пустить под бульдозер.

Василий Гриб, директор крестьянско-фермерского хозяйства:

Где-то под листиком трипса, кочанчик внутри черный. Мелочи незначительные, какие-то точки – все скосовали, и все. Забраковали. Для бизнеса Василия Гриба эти потери на уровне статистической погрешности. Он один из самых видных игроков на сельхозрынке региона: 1 500 гектаров угодий, несколько складов, автопарк собственной техники и более 100 сотрудников. Что тут говорить – его товар на прилавках топовых магазинов не только Беларуси, но и соседней России. Не менее 70 % урожая стабильно уходит на экспорт, но такие игры с отечественными ритейлерами наталкивают на мысль об увеличении объемов вывозимой за рубеж продукции.

Василий Гриб:

Переизбыток товара. Тогда смотрят – кто-то отправил. Кто-то, например, по 35 копеек, а кто-то рядом предлагает: мы вам по 30. Третий говорит: я вам по 25 поставлю. За счет переизбытка большая конкуренция. Бывает, уже зайдет товар, к чему-то незначительному придираются, лишь бы скосовать, взять подешевле товар.

В нынешнем сезоне конкуренция на рынке высока как никогда. Белорусские фермеры всегда закрывали потребность жителей своей страны, но рекордный урожай превысил даже объемы экспорта. Такой профицит овощей в стране отразился на их закупочной цене, и неважно, кто ты – крупный или мелкий производитель – убытки несут все.