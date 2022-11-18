Тонны капусты и помидор – под бульдозер! Истории фермеров, которым пришлось утилизировать свою продукцию
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Разговор о космических ценах спустил на землю глава Федерации профсоюзов. Михаил Орда доложил об эпизоде в Столинском районе, который, мягко говоря, обескуражил Президента. Во время, когда вопрос продовольственной безопасности на особом счету, и такое имеет место быть.
Этот эпизод вне стенограммы президентского совещания. На той же Столинщине, да и у того же фермера, 10 доверху груженных фур с капустой, а это более 220 тонн, одна из минских торговых сетей внезапно забраковала. Василию Грибу ничего не осталось, как все пустить под бульдозер.
Василий Гриб, директор крестьянско-фермерского хозяйства:
Где-то под листиком трипса, кочанчик внутри черный. Мелочи незначительные, какие-то точки – все скосовали, и все. Забраковали.
Для бизнеса Василия Гриба эти потери на уровне статистической погрешности. Он один из самых видных игроков на сельхозрынке региона: 1 500 гектаров угодий, несколько складов, автопарк собственной техники и более 100 сотрудников. Что тут говорить – его товар на прилавках топовых магазинов не только Беларуси, но и соседней России. Не менее 70 % урожая стабильно уходит на экспорт, но такие игры с отечественными ритейлерами наталкивают на мысль об увеличении объемов вывозимой за рубеж продукции.
Василий Гриб:
Переизбыток товара. Тогда смотрят – кто-то отправил. Кто-то, например, по 35 копеек, а кто-то рядом предлагает: мы вам по 30. Третий говорит: я вам по 25 поставлю. За счет переизбытка большая конкуренция. Бывает, уже зайдет товар, к чему-то незначительному придираются, лишь бы скосовать, взять подешевле товар.
В нынешнем сезоне конкуренция на рынке высока как никогда. Белорусские фермеры всегда закрывали потребность жителей своей страны, но рекордный урожай превысил даже объемы экспорта. Такой профицит овощей в стране отразился на их закупочной цене, и неважно, кто ты – крупный или мелкий производитель – убытки несут все.
Поверить в экономическое чудо решил и фермер Михаил Гриб. У него, правда, объемы не такие, как у однофамильца – всего лишь 100 соток, но и подушки безопасности в виде экспорта нет. Вместе со своей женой он ежедневно с 6 утра до 11 вечера в теплицах. Для ольшанцев это вообще главный источник доходов. Картофель, томаты, огурцы, лук, редис – все высшего сорта, как модно сейчас говорить, без ГМО.
Но, как и многим здесь, с частью выращенной продукции пришлось попрощаться: 30 тонн капусты и 5 тонн помидоров ушли обратно в землю, за вложенный в килограмм рубль на рынке предлагали несчастных 20 копеек.
Михаил и Анна Гриб, фермеры:
Если бы не огурец и не баклажан, то не знаю, что делали бы. Вообще не заработали бы. Хотелось бы работать, и чтобы что-то зарабатывали для семьи, для благополучия. А так получается, просто работаем, чтобы работать, чтобы занятие было. Но надо же на другой год посеять. Это же не то что заработал – и сиди. Если не посеял, то и не будет вообще ничего.
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