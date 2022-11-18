«Мы вам дремать не дадим, нужно использовать это время». Лукашенко о важности момента для белорусского АПК

Новости Беларуси. Как бы белорусов ни душили санкциями, наша страна занимает достойные позиции в мировых рейтингах. Этот тезис Александр Лукашенко озвучил во время торжественного чествования лучших работников АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Механизаторы, агрономы, животноводы, ученые, руководители сельхозпредприятий – во Дворец Независимости пригласили порядка 600 гостей.

Агрогородки стали местом для комфортной жизни, деревни, на которые когда-то махнули рукой, трансформируются в те, что принято называть деревнями будущего, а то, что мы производим, востребовано по всему миру. Хотя и здесь есть к чему стремиться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это самое главное, когда есть рынок, куда ты можешь поставить свою сельхозпродукцию. И притом исключительно маржинальный рынок. Цены, которых не знало сельское хозяйство вообще. Воспользуйтесь этим временем, а министры, члены правительства, премьер-министр, высшие должностные лица, присутствующие здесь, да и я в том числе, мы вам дремать не дадим. Нужно использовать это время, чтобы поднять наших крестьян с колен. Чтобы они достойно жили. В хороших условиях, в хороших домах. Чтобы их детишки имели возможность, как и все в лучших городах, в том числе в Минске, получить хорошее образование, закончить вуз. И как рачительные хозяева, будущее, резерв наших кадров – занять достойное место в нашем обществе. Согласитесь, крестьяне, работники АПК это заслужили.

Заслужили своим трудом и преданностью делу, тем, что делали и делают его честно и в силу своих возможностей, на своем рабочем месте, хорошо. Как сказал сегодня в завершение церемонии Президент, показывают, что родная земля в надежных руках. Во всех смыслах.