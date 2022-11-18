Лукашенко: «Это будет хороший урок нашим губернаторам». Какие области до сих пор не завершили уборочную?

Новости Беларуси. Как бы белорусов ни душили санкциями, наша страна занимает достойные позиции в мировых рейтингах. Этот тезис Александр Лукашенко озвучил 18 ноября во время торжественного чествования лучших работников АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но Александр Лукашенко не был бы Александром Лукашенко, если бы не добавил ложку реальности ко всеобщему триумфу и ликованию о рекордном урожае. Шутка ли, почти тысяча тонн на каждого белоруса. Жаль только, что в 2021 году, когда могли заработать, не взяли эту планку, да и в этом на полях еще нет-нет да и кое-что осталось.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В общем-то мы завершили сельскохозяйственный год. Но у Брыло, Зайца [министр и вице-премьер, отвечающие за сельское хозяйство – прим. ред] и у вас еще есть хоть полпроцента, но кукурузного зерна в поле. Поэтому, я думаю, вы приложите все усилия. Пусть это совсем немного. Может, оно уже и не надо нам, это зерно. Хотя оно всегда надо. Вы его соберете. Трагедии в этом нет. Правда, не очень хорошо, что мы по снегу работаем сегодня с комбайнами, но тем не менее… Это говорит о том, что мы работаем в зоне рискового земледелия, почти критического. Это будет хороший урок нашим губернаторам. Думаю, в том числе и в Гродненской области, что удивительно. Сделайте из этого определенные выводы. Если осень и начало зимы сложатся как в прошлом году, мы еще будем иметь теплые дни, и те 15 % зяби, которые мы не подняли, может, кроме Юры Шулейко в Брестской области [председатель Брестского облисполкома. – прим. ред.], у него там почти ничего не осталось. Молодец. Брестчане вообще. Не перехвалить бы уже. В этом году сработали больше чем на отлично. Просто молодцы!