58 млрд товарооборота и рекорды торговли: почему Союзное государство – феномен современности?

И этот уровень взаимопонимания, который демонстрируют Президенты, совершенно очевидно, во многом предопределяет и уровень интеграции в Союзном государстве, которое, вне всяких сомнений, является феноменом на современной карте мира, а для многих объединений – эталоном интеграции. Так, например, в Евразийском союзе многие принципы заимствованы именно из белорусско-российской «двойки».

Формат встречи лидеров Беларуси и России на Валааме как нельзя лучше иллюстрирует и подчеркивает уровень союзных отношений на высшем уровне. Всякий раз переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина – это, в первую очередь, общение друзей, а уже затем дипломатический протокол, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итак, в чем же феномен Союзного государства? И каковы здесь причинно-следственные связи?

Номер один, безусловно, уже упомянутая «политическая воля» лидеров. Только с начала 2024-го Александр Лукашенко 11 раз посетил Россию. При этом нередко лидеры находят возможность для неформального общения. Например, на Валааме Президенты до сих пор встречались трижды – в 2019-м, 2023-м и 2024-м годах. Всего же Александр Лукашенко с 2000 года совершил 140 визитов в Россию, причем более половины этих поездок – для двусторонних переговоров на высшем уровне, не считая практически постоянных телефонных контактов. И это рекорд среди лидеров СНГ.

Второе, обстоятельство, которое во многом определяется первым – беспрецедентный уровень оборота товаров и услуг. Здесь Беларусь и Россия в 2024 году взяли рекорд – около 58 миллиардов долларов и это почти на 7,5 % больше, чем год назад. При этом, например, взаимная торговля продукцией АПК превысила 8 миллиардов, а это рост на 15 %.

Из «тяжелых» аргументов в пользу Союзного государства – единая региональная группировка войск – то, что в нынешних мировых обстоятельствах создает нам подушку безопасности. И это ведь тоже история про политическую волю лидеров.

Ну а сейчас в бонусах на каждый день то, чем могут воспользоваться миллионы граждан двух стран. Так, белорусы и россияне могут беспрепятственно въезжать, выезжать, следовать транзитом и выбирать место жительства на территории обеих стран. Нет никаких ограничений при покупке недвижимости. Белорусские студенты могут поступать в российские вузы на все формы обучения, в том числе бесплатно – страна каждый год выделяет для этого квоты. Кроме того, белорусы могут пользоваться в России своими национальными водительскими правами, равно как и россияне на территории нашей страны. Добавим сюда общий рынок труда и равные права в пенсионном обеспечении. Ну и, конечно, медицина. Россияне, постоянно проживающие в нашей стране, имеют право на бесплатную медпомощь. Таким же правом обладают и белорусы в России.