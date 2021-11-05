Юлия Артюх: «Борьба за выживание на польской границе приобретает всё более кровавый оттенок»

Новости Беларуси. Тема миграционного кризиса и женский взгляд на ситуацию с Польшей. Юлия Артюх расскажет, каким образом Польша нарушает границу нашей страны. Рубрика «Негладко» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Артюх:

Борьба за выживание на польской границе приобретает все более кровавый оттенок. Почти каждый день приходят сообщения об очередной смерти. Остается непонятной позиция Польши, так как ЕС сам зовет мигрантов в свои страны, а потом не пускает их к себе. Ведь люди не просто так придумали, куда идти. Их туда позвали. И не забываем, что ЕС выделяет приличные деньги на осуществление деятельности по поддержке мигрантов. Деньги Польша исправно получает, а вот есть ли в соглашении по решению этих вопросов пунктик на усиление военного контроля на границах, дабы не пускать беженцев, избивать и доводить до смерти? Это еще вопрос. Это вопрос еще и к представителям ООН. Они же, безусловно, отслеживают ситуацию. Но, напомню, в их компетенции не только отслеживание, но и их урегулирование. Но почему-то ответственность за миграционный кризис тщательно стараются переложить на плечи Беларуси.

Юлия Артюх:

Плачевная ситуация у западных границ, показывающая, что для ЕС права человека – это просто набор букв, а жизни людей и того менее ценны, и лишний раз доказывает, что там не только законы не писаны, но и гуманность чужда. На фоне миграционного кризиса из-за несоблюдения международных соглашений и прав человека впору вспомнить протесты в Польше, касающиеся как раз нарушения прав человека. Я говорю о событиях конца 2020 года и решениях Конституционного суда, ужесточивших закон об абортах в Польше. Так, год назад, 3 ноября, было принята отсрочка обнародования итогового решения, и до сих пор вопрос остается открытым. К слову, эксперты такое решение назвали противоречащим законодательству Польши. Также в декабре 2020 года протестовали и польские фермеры против решения властей в области сельского хозяйства. И те, и другие протесты сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, которая, действуя согласно канонам европейской демократии, жестко их подавляла.