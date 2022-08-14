Канцелярия, форма и обувь. Делимся лайфхаками, как снизить траты на подготовку к школе

Новости Беларуси. Дети, конечно, самое дорогое, что у нас есть. Но каждый родитель знает, что в период подготовки к новому учебному году очень хочется хотя бы немного сэкономить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сборы в школу, а иногда и в детский сад, часто становятся ощутимой статьей расходов. Делимся лайфхаками, как снизить эти траты, даже если вы дотянули с покупкой до августа. В школьной закупке поучаствовала наш корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Проведем эксперимент. Героям нашего сюжета мы предложили такой перечень основных товаров. Это минимальный набор, рекомендуемый для приобретения. Удастся ли им собрать идеальный рецепт покупок? Узнаем. К нашему ценовому эксперименту подключились родители первоклашек, старшеклассники и многодетная мама. От 498 рублей. В какой области дешевле всего одеть ребенка в школу? Читайте здесь.

Евгения Пацовская, мама первоклассницы:

Предлагаю отправиться в «Кiрмаш». Очень здорово, что организован школьный базар на улице.

Первый раз в первый класс Евгения Пацовская собирает дочь Киру. В столичном «Кiрмаше» не скрывают, что к повышенному спросу на товары к школе готовились. И постарались по максимуму упростить покупательский путь к самому необходимому. И вот в корзине мамы принадлежностей все больше.

Евгения Пацовская:

Помогли собрать рюкзачок первоклассника. И огромное спасибо за приятный бонус – скидку 35 % на все непродовольственные товары. Ну что, канцелярские товары закупили, теперь переходим к самому сложному выбору. Поиск школьной формы. В качестве подсказки родителям – прямо в торговом зале показ мод. Не утонуть в море предложений помогают и консультанты.

Евгения Пацовская:

Нам нужны белая блузочка, рубашечка с длинным и коротким рукавом.

– У нас широкий ассортимент.

Тот самый эксклюзивный вариант найден. Евгения готова озвучить итоговый прайс. Тем временем в ЦУМ за покупками отправляются старшеклассники. Алина намерена собрать бюджетный вариант. Полина – напротив.

Настало время озвучить итоги школьной закупки. Напомним, наши герои собирали портфель по списку товаров, рекомендуемых для приобретения. Он может быть значительно меньше. Скажем, вместо 10 ручек купить одну. Мы не включали в перечень спортивную форму, а только то, в чем пойдет ребенок 1 сентября. На итоги нашего эксперимента повлияли исключительно предпочтения родителей и школьников. Тот же ранец можно приобрести за 50 рублей, а можно и за 400. Итак, собрать первоклашку оказалось самым весомым финансовым заданием для родительского кошелька, это если речь идет о канцелярии. В целом экипировка с учетом скидок, которые предоставляют магазины, обойдется от 200 рублей и выше.

Евгения Пацовская:

Собрать ребенка в школу, особенно в первый класс, потому что он идет в первый раз, ничего не осталось с предыдущего года, это недешево, это в любом случае нужны финансовые вложения немаленькие. Даже с точки зрения и школьной формы, и канцелярских принадлежностей, и обуви. Здесь нужно понимать, что мы покупаем ребенку форму на год, а может, она потом затронет и осень. По-разному дети растут. Это посильно, это реально. Я не могу сказать, что это очень дорого, если мы распределяем эту финансовую составляющую на весь период обучения ребенка в школе.

В закупке товаров для школы корзина у учеников старших классов дешевле. Напомним, Алина собирала бюджетный вариант портфеля, а Полина – самый дорогой. В отделе канцелярских товаров задание девушками было успешно выполнено. А вот в подборе формы Алина явно обошла конкурента. В целом, чтобы собрать старшего школьника, понадобится сумма от 260 рублей и выше.

Полина Потоцкая, ученица гимназии № 10 Минска:

Комплект одежды, подходящей для нашего дресс-кода, включает в себя большое разнообразие рубашек, пиджаков, юбок, брюк.