«Гибнет рыба, умирают растения». Как местные жители вместе с властями спасали высохшее озеро

Новости Беларуси. Чтобы возродить целый регион, одного энтузиазма мало. Нужны средства, поддержка, инвестиции, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. А вот что нужно, чтобы навести порядок в небольшом населенном пункте? К примеру, в деревне Родники Ивенецкого района, где на неделе развернулась настоящая экологическая катастрофа – пересохло местное озеро, а с ним под ударом флора и фауна. И чиновники вместо того, чтобы проблему решать, пеняли на недостаток средств в бюджете. Понятно, что деньги текут, как вода, но местные жители выступили против такого сугубо потребительского отношения к природе. Наша Яна Шипко выехала на место и провела собственное расследование. После визита съемочной группы энтузиазма у местной вертикали прибавилось. В деревне Родники высохло озеро. Первую помощь оказали жители

Конечно, у нас был шок. Раз и все – озера нет.

Обнажилась вот эта грустная картина: просто гибнет рыба, умирают растения.

Я просто плакала, как оно прервало озеро. Тина, болото, воняет все.

Нашу съемочную группу собралась встречать почти вся деревня. Озеро – жемчужина округи и место притяжения не только для местных жителей. Сюда охотно приезжали порыбачить. Таким его привыкли видеть. Сейчас же вместо глади – подводная флора как на ладони. А привыкшим гнездиться здесь пернатым явно не комфортно.

Яна Шипко, корреспондент:

Вот наглядное «было-стало». Озеро в деревне Родники простиралось аж до тех берез. А на этом месте глубина достигала человеческого роста.

Когда прорвало дамбу, вода ушла, как из обычной ванны – буквально на глазах. На поверхности водоема осталось множество рыбы и нерешенных проблем.

Этот «рыбный» день здесь запомнится надолго. Сельчане мешками собирали неожиданные дары озера. Но, отнюдь, не к столу. «Улов» спешно переселяли в сажелку неподалеку.

Все собирали ее. Щуки даже были. Говорили, что очень жалко. Очень много рыбы ушло туда, но она вся в траве.

Рыбы очень много было. Все ходили с ведрами. Кто руками ее собирал, кто подъемником. А раньше еще было больше. Ее меньше становится, чем больше оно зарастает. А с каждым годом все больше и больше камышей. То есть рыбе негде жить, ила больше, дышать ей нечем. Смириться с нынешним видом водоема местные жители никак не могли. Тут же забили тревогу.

Очень бы хотелось восстановить наше озеро, облагородить его, почистить, сделать зону отдыха. Так как, вы видите, что у нас много детей.

Я всегда ловил с братом рыбу.

У меня 15 внуков. И все сюда приезжают, все лебедей кормим.

Это озеро живет даже зимой. Сюда прилетают птицы, здесь сидят рыбаки зимой на зимней рыбалке. Дети катаются на коньках. Надо, надо нам это озеро. «Никому по документам оно не переходило». Что говорит сельский исполком?

Озеро появилось еще в советские времена. Когда строили дорогу, заложили плотину. А родники, откуда и пошло название деревни, напитали водоем.

Инна Янович, председатель Ивенецкого сельисполкома:

Та старая дамба, которая строилась в 1980-х годах, уже просто пришла в непригодность, и вода ушла. В давние времена это был колхоз «Родина». Осуществлялась очистка данного водоема. Но произошла реорганизация хозяйств. Хозяйства менялись, соответственно, а озеро оставалось. Никому по документам оно не переходило.

Сейчас сельский исполком был бы и рад помочь возродить акваторию, но дополнительных средств в местном бюджете нет. К нашему приезду с момента местного ЧП прошла почти неделя, а вопрос оставался открытым. Чем грозит осушение озера?

Инга Ивашко, общественный эколог:

Когда уходит вода, соответственно, пересыхает дно, гибнут в том числе те моллюски, которые могут на некоторое время спастись в иле, в тине. Это все начинает, мягко говоря, очень быстро портиться. Маленькие дети могут залезть, нахвататься всякой инфекции. Ученые-гидрологи подтвердили, что, если бездействовать в такой ситуации, не напрасны и опасения сельчан об уходе воды из колодцев.

Елена Громадская, начальник отдела ЦНИИ комплексного использования водных ресурсов:

Нужно произвести расчистку водоема, возможно, провести работы по углублению дна, по подсыпке дна водоема песком. В дальнейшем было бы неплохо с точки зрения науки восстановить все-таки дамбу и наполнить водохранилище до нормального подпорного уровня. Но это необходимо делать постепенно. Потому что если это сделать резко, то мы можем нарушить экологическое состояние водотока ниже разрушенной плотины. Райисполком ломался, но вызвал технику. Как решили ситуацию?

С уходом воды обнажилась еще одна проблема: последние годы озеро зарастало, а на дне копился ил. Как говорится, не было бы счастья, да случай помог. Местные активисты собрали больше 100 подписей за то, чтобы придать водоему былой вид.

Есть возможность сейчас почистить, не сливая это озеро, не осушая его искусственно, не делая что-то. Сама природа, сами обстоятельства дали такую возможность вернуть озеру первоначальный вид. Казалось бы, очевидные меры и стали камнем преткновения. В целесообразности проводить очистку только ради рыбаков и живописного вида райисполком сомневался.

Дмитрий Протас, заместитель председателя Воложинского райисполкома:

Любые земляные работы такого уровня – это всегда дорогостоящая операция, используется специальная техника. Водослив, по которому шла вода, представляет собой бетонную трубу. Если ее, скажем так, заизолировать, то это не представляет никакой сложности. Что касается очистки озера для дальнейшего использования, для купания, то с двух сторон – дороги, с двух сторон – заболоченная местность. Купание там запрещено.

Резонанс пошел на пользу скорейшему разрешению ситуации. Районные власти к пожеланиям жителей прислушались. И хотя смета вылилась в копеечку для бюджета, уже к концу недели прислали технику. В деревне в свою очередь вышли на субботник. Помочь реанимировать акваторию по желанию можно помочь еще и рублем – власти передали активистам благотворительные счета. Профилактикой таких случаев уже занимается Минприроды