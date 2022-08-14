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От 498 рублей. В какой области дешевле всего одеть ребёнка в школу?

14 августа 2022 16:53
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Новости Беларуси. Дети, конечно, самое дорогое, что у нас есть. Но каждый родитель знает, что в период подготовки к новому учебному году очень хочется хотя бы немного сэкономить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сборы в школу, а иногда и в детский сад, часто становятся ощутимой статьей расходов. Делимся лайфхаками, как снизить эти траты, даже если вы дотянули с покупкой до августа.

От 498 рублей. В какой области дешевле всего одеть ребёнка в школу?-1

Тренды, удобство, размер, соответствие установленному образцу школьной формы играют значение. С такой задачей родителей и детей в торговом зале все больше.

«Не нужно откладывать». Многодетная мама о том, как без паники собрать детей в школу. Читайте здесь.

От 498 рублей. В какой области дешевле всего одеть ребёнка в школу?-4

Анастасия Мурач, товаровед ОАО «ЦУМ Минск»:
Предварительный заказ на одежду и деловой стиль делается заблаговременно. Делается накопление на складе и постепенно подается в торговый зал. Скидки от 30 до 60 %.

В магазинах работают и инспекторы от профсоюзов. Под пристальным вниманием цены и ассортимент.

От 498 рублей. В какой области дешевле всего одеть ребёнка в школу?-7

Кристина Садовская, председатель Минского центрального районного объединения организаций профсоюзов:
Данные поступают в Федерацию профсоюзов, где уже потом, если выявлены нарушения, происходит дальнейшая процедура. Министерство антимонопольного регулирования подключается, прокуратура.

От 498 рублей. В какой области дешевле всего одеть ребёнка в школу?-10

Итоги мониторинга, которые провели сотрудники профсоюзов: стоимость разнится от региона к региону. Если семье первоклашки из Гомельской области придется потратить на ручки-тетрадки почти 175 рублей, то для жителей Витебского региона аналогичный набор обойдется уже в 207. Для старших классов выгоднее всего покупать товары в Гомельской области – это чуть более 160 рублей. Дешевле всего одеть ребенка к школе жителям Гродненской области: мальчика – за 611 рублей, девочку – 498. В целом собрать ребенка в школу по сравнению с 2021 учебным годом стало дороже.

От 498 рублей. В какой области дешевле всего одеть ребёнка в школу?-13

Наталия Мурашко, заместитель председателя концерна «Беллегпром»:
Цены на одежду делового стиля для школьников выросли не более, чем на 10 %. Это связано прежде всего с подорожанием сырья. Я приведу пример, что за прошлый год цена на хлопок выросла в два раза. Мы принимаем все меры для того, чтобы потребитель не ощутил вот это подорожание, связанное с сырьем.

От 498 рублей. В какой области дешевле всего одеть ребёнка в школу?-16

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
По сравнению с прошлым годом, цены на продукцию школьного ассортимента существенно не выросли. Хочу отметить, что, как и во все предыдущие годы, МАРТ Беларуси обозначило предельные максимальные торговые надбавки на продукцию школьного ассортимента.

От 498 рублей. В какой области дешевле всего одеть ребёнка в школу?-19

В нынешнем сезоне как никогда вырос спрос на жилетки. Именно этот атрибут многие школы выбрали единым элементом в форме. В целом родители с воодушевлением, а где-то и с ностальгией подходят к подбору дресс-кода.

От 498 рублей. В какой области дешевле всего одеть ребёнка в школу?-22

Как раньше ходили – в фартучках, в платьицах. Я думаю, что они придут все в жилетках синих красивых.

От 498 рублей. В какой области дешевле всего одеть ребёнка в школу?-25

Выбрали себе уже пару юбочек, блузочки отличные. Очень нам понравились выбор и ассортимент.

От 498 рублей. В какой области дешевле всего одеть ребёнка в школу?-28

Очень трудно: это не подходит, тут кармашек вроде не нужен – мы блузки выбирали.

От 498 рублей. В какой области дешевле всего одеть ребёнка в школу?-31

Нужно иметь крепкие нервы. Диапазон цен довольно большой.

От 498 рублей. В какой области дешевле всего одеть ребёнка в школу?-34

Нам на следующий год опять готовиться.

Канцелярия, форма и обувь. Делимся лайфхаками, как снизить траты на подготовку к школе. Подробности здесь.

# Подготовка к школе # общество # Наталия Мурашко # Елена Нагорная # Кристина Садовская # Анастасия Мурач # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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