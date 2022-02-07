«Не надо здесь разделять». Школа должна учить или воспитывать?
Новости Беларуси. Главное о нововведениях в белорусском образовании. Что нужно знать школьникам, абитуриентам и тем, кто получает профессиональное образование? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались эксперты всей вертикали процесса.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Наталья Владимировна, смотрите, мне кажется, что в этом первом вопросе (первой встрече преподавателей или учителей и родителей) закладывается тот самый извечный директический вопрос: чему школа должна учить? Учить образованию или учить и воспитывать? Это все-таки чья история? То есть мы привели ребенка. Я как родитель считаю, что моя дочка в пять лет и восемь месяцев может уже быть школьницей, а вы говорите: «Нет». Я говорю: «Ну, вы же школа – вы и обучайте».
Валентина Гинчук, директор Национального института образования:
Понимаете, слово «образование» включает в себя три составляющие: обучение, развитие и воспитание. И не надо здесь разделять и говорить, что кто-то будет только учить, а кто-то будет воспитывать. Обучение и воспитание взаимосвязаны. Это единый процесс – социализация учащегося.
Алена Сырова, СТВ:
Школа должна воспитывать или нет?
Валентина Гинчук:
Конечно. И семья должна воспитывать.
Алена Сырова:
А ответственность на ком? Мы же любим перебрасывать с одних на других: родители говорят, что педагоги должны, педагоги говорят: «Все начинается с семьи».
Наталья Бушная, директор гимназии №1 Минска:
В любом случае школа – это не то учреждение, где просто ребенка сдал и получил какой-то результат на выходе. Здесь говорилось о делегировании полномочий. Мы говорим о том, что мы должны вместе решать эту задачу. На первом месте в нашем бурно развивающемся, несущемся за технологическим прогрессом XXI века, конечно, выдвигается проблема воспитания. Даже по тому, как он может научиться читать и будет брать эту информацию из интернета. Если его правильно настроить, воспитать, он будет знать, что нужно брать только то, что ему нужно для того, чтобы сформировать личностно и социально значимое знание.
Лилия Кирьяк, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Знаете, я тоже перед тем, как стать депутатом, избираться, я все-таки работала педагогом: педагог-практик и руководитель учреждения образования, как и Наталья Владимировна. На мой взгляд, мы должны повышать ответственность семьи за воспитание детей и поднимать институт и престиж семьи. Неслучайно в проекте Конституции, который мы сейчас обсуждаем, закрепляется уже в новом предлагаемом варианте, закрепляется в 32 статье приоритет воспитания в семье. Это очень важно, чтобы родители это понимали. Потому что сегодня, когда у ребенка какие-то отклонения в поведении, прежде всего отвечает учреждение образования. Необходимо повышать институт семьи путем ответственности.
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