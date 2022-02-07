«Не надо здесь разделять». Школа должна учить или воспитывать?

Новости Беларуси. Главное о нововведениях в белорусском образовании. Что нужно знать школьникам, абитуриентам и тем, кто получает профессиональное образование? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались эксперты всей вертикали процесса. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Наталья Владимировна, смотрите, мне кажется, что в этом первом вопросе (первой встрече преподавателей или учителей и родителей) закладывается тот самый извечный директический вопрос: чему школа должна учить? Учить образованию или учить и воспитывать? Это все-таки чья история? То есть мы привели ребенка. Я как родитель считаю, что моя дочка в пять лет и восемь месяцев может уже быть школьницей, а вы говорите: «Нет». Я говорю: «Ну, вы же школа – вы и обучайте».

Валентина Гинчук, директор Национального института образования:

Понимаете, слово «образование» включает в себя три составляющие: обучение, развитие и воспитание. И не надо здесь разделять и говорить, что кто-то будет только учить, а кто-то будет воспитывать. Обучение и воспитание взаимосвязаны. Это единый процесс – социализация учащегося. Алена Сырова, СТВ:

Школа должна воспитывать или нет? Валентина Гинчук:

Конечно. И семья должна воспитывать. Алена Сырова:

А ответственность на ком? Мы же любим перебрасывать с одних на других: родители говорят, что педагоги должны, педагоги говорят: «Все начинается с семьи».