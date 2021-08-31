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«Не надо сегодня говорить, что кто-то приходит только учиться». Зачем нужна школа?

31 августа 2021 16:06
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«Не надо сегодня говорить, что кто-то приходит только учиться». Зачем нужна школа?-1

Валентина Гинчук, директор научно-методического учреждения «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь:
Мне бы хотелось, чтобы мы одинаково понимали: школа – это не бизнес. Это не услуга. Школа – это социализация в первую очередь, как бы это громко ни звучало. Школа должна решать задачи обучения, воспитания и развития. Не надо сегодня говорить, что кто-то не приходит за воспитанием. Принципы государственной политики обозначены и в Конституции, и в Кодексе Республики Беларусь об образовании. Мы сегодня всем гарантируем доступное образование, качественное образование с учетом его возрастных, познавательных особенностей. Не надо сегодня говорить, что кто-то приходит только учиться, изучать теорему Пифагора. У школы белорусской сегодня задача социализации наших школьников. А для этого нужно быть умным, воспитанным и развитым.

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# Школы в Беларуси # общество # Валентина Гинчук # Фотофакт

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