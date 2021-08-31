«Очень много на них, на их плечи детские, взвалено». Мнение эксперта о реформах образования в Беларуси

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Вы руководитель частного образовательного цента. Поделитесь своим мнением, эти преобразования были нам нужны?
Людмила Шабашова, руководитель частного образовательного центра:
Да, очень хорошие преобразования. И, конечно, очень нужны. Они, я абсолютно уверена, будут эффективны. Но, единственное, что мне бы хотелось сделать какую-то добавочку маленькую по поводу этого. Потому что все-таки у нас очень-очень много в республике уделяется внимания детям, которые плохо учатся, которые больны. И это очень правильно, это очень хорошо. Но хотелось бы все-таки уделить внимание нашим одаренным детям, ведь наша республика ими славится. У нас огромное количество ну просто одаренных детей. И поэтому, если бы им предоставили возможность, например, 10-классникам тоже участвовать в ЦТ. Почему нет? Пусть они бы тоже точно такое имели право, на платной основе они бы участвовали.
Татьяна Савчик:
То есть постепенно тренировались, да?
Людмила Шабашова:
Нет, если они получили, например, ту отметку, которая их устраивает, чтобы она сохранялась еще год. И в следующем году они уже не сдавали этот предмет, они бы готовили только в 11-м классе, например, два предмета или один предмет. То есть, чтобы облегчить им жизнь, потому что сейчас как-то очень много на них, на их плечи детские, взвалено. Он должен и аттестат, и три предмета, еще и английский.
Татьяна Савчик:
Видите, как раз сейчас хотят объединить по крайней мере.
Людмила Шабашова:
Это хорошее дело, это великолепное дело, мне это очень нравится. Это огромный шаг в нашем развитии, это великолепное дело. Я только за. Но я хочу, чтобы еще побольше было прав. Например, взять 10-классников. Вот почему им не предоставить возможность?
Татьяна Савчик:
Это действительно одаренные должны быть дети.
Людмила Шабашова:
У нас их огромное количество одаренных. И я знаю, что очень многие дети уже в 9-м классе знают программу 11 класса и углубленно знают, и с большим удовольствием.
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