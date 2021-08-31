«Очень много на них, на их плечи детские, взвалено». Мнение эксперта о реформах образования в Беларуси

Людмила Шабашова, руководитель частного образовательного центра:

Да, очень хорошие преобразования. И, конечно, очень нужны. Они, я абсолютно уверена, будут эффективны. Но, единственное, что мне бы хотелось сделать какую-то добавочку маленькую по поводу этого. Потому что все-таки у нас очень-очень много в республике уделяется внимания детям, которые плохо учатся, которые больны. И это очень правильно, это очень хорошо. Но хотелось бы все-таки уделить внимание нашим одаренным детям, ведь наша республика ими славится. У нас огромное количество ну просто одаренных детей. И поэтому, если бы им предоставили возможность, например, 10-классникам тоже участвовать в ЦТ. Почему нет? Пусть они бы тоже точно такое имели право, на платной основе они бы участвовали.

Татьяна Савчик:

То есть постепенно тренировались, да?

Людмила Шабашова:

Нет, если они получили, например, ту отметку, которая их устраивает, чтобы она сохранялась еще год. И в следующем году они уже не сдавали этот предмет, они бы готовили только в 11-м классе, например, два предмета или один предмет. То есть, чтобы облегчить им жизнь, потому что сейчас как-то очень много на них, на их плечи детские, взвалено. Он должен и аттестат, и три предмета, еще и английский.

Татьяна Савчик:

Видите, как раз сейчас хотят объединить по крайней мере.