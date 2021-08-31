Каким будет национальный экзамен? Рассказали в Министерстве образования

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

На педагогическом совете уже, по-моему, никто не сомневался, что централизованное тестирование свою эффективность доказало. И вот этот вопрос о совмещении выпускных экзаменов и ЦТ, на ваш взгляд, это не снизит уровень образования нашего?