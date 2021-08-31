Каким будет национальный экзамен? Рассказали в Министерстве образования

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
На педагогическом совете уже, по-моему, никто не сомневался, что централизованное тестирование свою эффективность доказало. И вот этот вопрос о совмещении выпускных экзаменов и ЦТ, на ваш взгляд, это не снизит уровень образования нашего?
Валентина Гинчук, директор научно-методического учреждения «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь:
На мой взгляд, данное мероприятие, вернее, переход к национальному государственному экзамену решит две очень важные проблемы. Первая проблема – это учебная нагрузка на учащегося. Учащийся сегодня сдает выпускные экзамены, через некоторое время сдает вступительные экзамены. А здесь будет совмещенный экзамен, результаты которого будут зачтены при поступлении на следующий уровень образования. Второй вопрос, который мы решаем введением национального государственного экзамена – форма проведения экзамена будет одна. То есть сегодня мы имеем ситуацию, когда учащиеся на выпускных экзаменах, например, по русскому и белорусскому языку пишут изложение. В данном случае, если мы проводим национальный государственный экзамен в формате централизованного тестирования, то форма будет тоже централизованного тестирования и учащимся уже не нужно готовиться к двум формам проведения экзаменов и испытаний. И третий вопрос, который мы решаем введением национального государственного экзамена – это объективность оценки в том числе. Национальный государственный экзамен – это одна из форм независимой аттестации учащихся.
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