Внутренние экзамены в вузах могут убрать? Эксперт рассказал, как объединение экзаменов скажется на вступительной кампании

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Вернемся к объединению экзаменов. Сейчас на повестке стоял такой момент. Отмена внутреннего экзамена при поступлении. Во многом да, централизованное тестирование себя проявило, показало эффективность, что это очень объективная оценка знаний. Но оно немножко обезличивает поступающего. Есть же профессии, в которых раньше творческий конкурс играл существенную роль. Это журналисты, архитекторы. Творческие профессии, куда деться? Ведь все равно человек свои индивидуальные таланты может проявить только таким образом?

Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:

Безусловно, в связи с этим, понимая эффективность ЦТ, как такой масштабной общестрановой системы отбора абитуриентов в первую очередь в вузы, определенные степени в рамках действующих правил приема и в ссузы, мы видим, что внутренние вступительные по творческим специальностям, специальностям в области архитектуры, иным направлениям должны сохраниться. И эти внутренние испытания в рамках тех концепций, которые разработаны Министерством образования, будут сохранены. Эти вопросы также понятны и учреждениям образования, и абитуриентам. Если ты идешь на актерское искусство, на специальность, и при этом не сдать какое-то внутреннее испытание, которое бы показало определенные навыки, способности, таланты, наверное более корректно говорить, в этой области, наверное, это просто крамольно, так отбирать абитуриентов. Это введение в заблуждение в первую очередь их самих. Поэтому внутренние экзамены по тем направлениям, по которым были, будут сохранены. Помимо этого планируется, что дополнительно, кроме нацэкзамена, который, как уже говорилось, станет фактически инструментом и отбора абитуриентов в вузы, кроме ЦТ, которое также сохранится, ведь по отдельным профильным предметам необходимо будет сдать еще и ЦТ, чтобы поступить на определенные специальности. Также нужно говорить о выпускниках прошлых лет, которые не сдают нацэкзамен и решили поступить в вуз. Возможность сдать ЦТ также для них будет сохранена.