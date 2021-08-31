«Это будут большие суммы». Что предлагает предприниматель, чтобы помочь развитию бизнеса в Беларуси?
Новости Беларуси. В администрации Центрального района 31 августа обсудили вопросы предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Формат «открытой приемной» для белорусов стал уже привычным. Сегодня свои вопросы могли задать представители малого и среднего бизнеса.
Разговор коснулся проблемы неуплаты обязательных страховых взносов частниками. Причина кроется в нюансах, связанных с документацией или даже элементарной финансовой неграмотностью. Вопрос решается посредством информирования предпринимателей через публикации в газетах и на сайтах администраций района. Для лучшего результата решено проводить как можно больше бизнес-семинаров и конференций. Частники сетуют и на крупное налогообложение. Особенно тяжело на начальной стадии стартапа.
Андрей Янушкевич, предприниматель:
Я понимаю, как можно было бы облегчить жизнь предпринимателям и в перспективе 5-7 лет поднять, в принципе, экономику страны. Обычно задаю вопрос своим коллегам: что выгоднее, 35 % с одного миллиона либо 17 % с 3 миллионов? Естественно, выгоднее 17 % с 3 миллионов. К чему ведет этот посыл? Чтобы государство уменьшило налоговые сборы хотя бы на какой-то период, дало предприятию встать на ноги, и уже тогда выплачивать. Это будут большие суммы.
Существуют государственные программы по поддержке малого бизнеса. Но все зависит от вида деятельности. Льготы для сельского хозяйства не подойдут сфере оказания услуг. Нужно искать компромисс.