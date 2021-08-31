«Это будут большие суммы». Что предлагает предприниматель, чтобы помочь развитию бизнеса в Беларуси?

Новости Беларуси. В администрации Центрального района 31 августа обсудили вопросы предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Татьяна Рунец: рекомендовано МАРТ побеседовать с заинтересованными и разъяснять действия постановлений в области закупок Формат «открытой приемной» для белорусов стал уже привычным. Сегодня свои вопросы могли задать представители малого и среднего бизнеса.

Разговор коснулся проблемы неуплаты обязательных страховых взносов частниками. Причина кроется в нюансах, связанных с документацией или даже элементарной финансовой неграмотностью. Вопрос решается посредством информирования предпринимателей через публикации в газетах и на сайтах администраций района. Для лучшего результата решено проводить как можно больше бизнес-семинаров и конференций. Частники сетуют и на крупное налогообложение. Особенно тяжело на начальной стадии стартапа.

Андрей Янушкевич, предприниматель:

Я понимаю, как можно было бы облегчить жизнь предпринимателям и в перспективе 5-7 лет поднять, в принципе, экономику страны. Обычно задаю вопрос своим коллегам: что выгоднее, 35 % с одного миллиона либо 17 % с 3 миллионов? Естественно, выгоднее 17 % с 3 миллионов. К чему ведет этот посыл? Чтобы государство уменьшило налоговые сборы хотя бы на какой-то период, дало предприятию встать на ноги, и уже тогда выплачивать. Это будут большие суммы.