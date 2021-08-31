Андрей Лазуткин: «Везде, по сути, власть удерживается насилием. Но есть хорошее насилие и плохое»

Новости Беларуси. Почему американцы так цинично относятся к своим союзникам и как зарабатывают на войне? Попытается разобраться Андрей Лазуткин в авторской рубрике «Занимательная политология» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Лазуткин, СТВ:

Год назад вся протестная кампания в Беларуси была построена на теме пыток и ужасного насилия. Конечно, в странах блока НАТО никакого насилия нет. Чтобы в этом убедиться, давайте посмотрим сюжет «Голоса Америки» о сотрудниках самого известного американского учреждения – Гуантанамо.

А за стенами тюрьмы на военной базе люди даже в старых тесных бараках пытаются сделать свою походную жизнь уютной. Сержант Марина Эриксон в выходные дни на пляжах вокруг Гуантанамо собирает кусочки морского стекла.

Марина Эриксон, оперативное соединение Гуантанамо:

Вот, голубого цвета нашла. Я хочу их отправить домой маме, она ими украсит клумбы в саду. Андрей Лазуткин:

Гуантанамо с человеческим лицом. Как видите, на американской базе работают милейшие люди. Какие пытки? Они собирают кусочки цветного стекла и отправляют их маме. И никаких вопросов к ним не возникает, там все хорошо. А вот когда СТВ показывает кадры оперативной съемки с Окрестина, реальные камеры и задержанных – это все вранье и постановка. Правда, недавно появились подробности работы этих «центров допроса». В 2014-м материалы по Гуантанамо рассекретили в специальном докладе.

Возглавляют кровавый список так называемые инсценировки казни задержанных агентами ЦРУ, проводившиеся по крайней мере дважды. Одна из них – практика жестокого захвата, когда офицеры врывались в камеру к задержанному, раздевали его и волокли по длинному коридору, избивая. Вариантом было лишение сна на 180 часов, при этом людей часто держали с руками, связанными над головой. Еще один шокировавший журналистов момент – описание пыток задержанного Абу Зубайда, который едва не умер при инсценировке утопления. Его более месяца содержали в полной темноте, постоянно понижая температуру в камере и в круглосуточном режиме включали звуки металлического лязга и собачьего лая. Андрей Лазуткин:

То, что вам весь год рассказывали про Окрестина, даже не надо было придумывать. Берите готовые американские материалы и используйте.

Андрей Лазуткин:

Но на самом деле такие секретные тюрьмы – это вчерашний день. Когда-то в Гуантанамо содержали до 500 заключенных, а сегодня человек 40. Потому что в качестве площадки для пыток сегодня используются целые государства-союзники США. Штаты не просто разрушили Ирак, Ливию, частично Сирию. Вместо бывших независимых государств создаются так называемые зоны контроля, где нет никакой власти, кроме полевых командиров, и не действуют никакие международные законы. Убивайте, пытайте кого угодно, и ничего не надо прятать. Главное, чтобы рядом была американская база, куда могут садиться самолеты. Андрей Лазуткин:

Более того, ничего не надо тратить из американского бюджета. В США жестко следят за финансированием силовых структур, и за все средства, которые получает ЦРУ, они должны отчитываться перед Конгрессом. Чтобы обойти это регулирование, создаются так называемые частные военные компании. Их и перебрасывали в Афганистан, где они действовали не за счет средств США, а за счет денег местного правительства. А откуда оно берет деньги в нищей стране? Ну, например, за счет производства героина, который помогают охранять и перевозить те самые частные военные компании.

Андрей Лазуткин:

Это идеальная схема. Вы не только не тратите деньги, вы их еще и зарабатываете на чужой войне и на наркотиках. А что они там делают и кого пытают в свободное время – вообще никому нет дела. Формально частные военные компании даже не подчиняются США, хотя по факту это те же натовские солдаты, которые сидят на тех же натовских базах. И год назад нам рассказывали про какое-то ужасное насилие в Беларуси. Но современный мир таков, что везде, по сути, власть удерживается насилием. Но есть хорошее насилие и плохое. Хорошее – это то, которое ведется в интересах США руками местных жителей, когда американцы прикармливают одни группировки, чтобы их руками резать других. Вот интересные кадры из Сирии.

Несмотря на то, что с виду эти трое кажутся сломленными и глубоко раскаявшимися, нас предупреждают: эти люди – тренированные бойцы. С собой у них были автоматы и боеприпасы, а еще на землю выкладывают медикаменты и наркотики – это чтобы не спать по несколько суток.

Подготовку с нами проводили американские инструкторы, учили обращаться со всеми видами оружия. Тренировки были сложные, по два-три часа в день. Нам выдали автоматы М-16, но на выполнение задания отправили с российскими АК-47.

Обучение проходили в подконтрольной американским военным зоне Эт-Танф. Боевики регулярно выкладывают новости в интернет. Вот фото. Лагерь посещает целая делегация иностранных военных. Во главе американец, бригадный генерал Уилл Бурпье – так гласит подпись под фотографией на арабском и английском. Андрей Лазуткин:

И тут даже нет никакой общей идеологии – ну, например, «свободы» или «прав человека». В Афганистане американцы якобы боролись за светское государство, за права женщин, за демократию и прочее. А в каком-нибудь Йемене США, наоборот, защищают монархию или шариат. А совсем недавно они продавали оружие в ИГИЛ, то есть открытым террористическим группировкам. Более того, самих игиловцев после поражения в Сирии они еще и вывезли в Афганистан. Такие вот права человека.