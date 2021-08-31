Алёна Родовская: жизнь может быть комфортной и вне города, а жизнь в деревне не обязательно равна занятости в поле

Новости Беларуси. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алена Родовская, ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», рассуждает на тему «деревни будущего». Рубрика «За Дело».

Алена Родовская:

Лето 2021 закончилось. Жаркое, но такое душевное, а главное, мирное! Я мечтала посмотреть на юг Беларуси – самое сердце Полесья. Как там живут, как развивается внутренний туризм и какой может стать «деревня будущего». Мне повезло, этим летом я много путешествовала по Беларуси, и мне были интересны деревни. И среди них есть те, где туризм развит настолько, что вполне себе может конкурировать с европейским. Были бы точки роста. Я на самом деле не очень люблю самоценностные вещи. И не согласна, что город хорош уже тем, что город. Жизнь в «деревне будущего» не должна уступать городской. Идею «деревни будущего» активно форсировали в инфополе в 2017 году. Для белорусской деревни названы четкие социальные стандарты. В каждой – хорошие дороги, высокоскоростной интернет, социальное обслуживание, все блага цивилизации. На деле, а не на бумаге.

Алена Родовская:

Но если про образ будущего, то я бы задумалась вот над чем. Белорусская деревня самобытная, а гостеприимство белорусов является отдельной достопримечательностью. На Полесье, например, формула проста: «Вы в гостях». Палешуки как раз не просят вас следовать их традициям, они просят именно уважения к своим. В нашей стране более 40 % земель – сельскохозяйственные, каждый десятый трудится в этой отрасли. Александр Лукашенко сказал: «Сегодня есть фермеры, которые хотят: «Дайте мне землю». Хорошо, мы не против, а деревни? «Деревни не надо». А кто будет смотреть за деревней?» Лукашенко: мы поддерживаем сельское хозяйство, потому что они смотрят за деревнями, а это люди

Алена Родовская:

Социальная сфера и деревни, люди, пенсионеры в основном – это ответственность государственная. Далее – создание системы социальных лифтов, едущих и вверх, и вниз. Что надо? Перестать плакать по вымирающим деревням, но спасать то, что можно спасти, развивать фермерство, а вот искусственные образования перестать поддерживать.