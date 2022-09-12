«Не надо радоваться». Какие проблемы Европы может помочь решить Беларусь?

Новости Беларуси. Почему Беларусь решила перейти от наблюдателя к полноправному участнику организации? Какие перспективы открываются на восточном направлении и что вообще такое ШОС? Эти и другие вопросы обсудят эксперты-международники в ток-шоу «По существу».

Вадим Боровик, политолог:

ШОС имеет колоссальный потенциал, который мы можем использовать. И в принципе наше участие в региональных международных структурах, которые позволяют нам диверсифицировать экспорт, усилить наши торговые позиции делать нашу договорную позицию на перспективу более крепкой, понимаете. Вся политическая конъюнктура, в том числе и внешняя, меняются. Войны заканчиваются, заключаются соглашения. Еще раз говорю: мы на этих рынках должны присутствовать, усиливать наше участие и возвращать себе позиции на всех рынках, где мы традиционно торговали. Вот так вот мы должны работать. Кирилл Казаков, СТВ:

Это как во дворе, я и мои друзья – с кем будем разбираться? Приблизительно так. Хорошо, а все-таки понятие такое: не станем ли мы частью Азии?

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:

Нет, а что в этом плохого? Кирилл Казаков:

Ничего плохого, я просто спрашиваю. Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы же не строим Китайскую стену между Европой и Азией. Вадим Боровик:

Мне помощник Президента давно Посохов такой был, рассказывал. К нему приехали из одной центрально-азиатской республики, и он говорит, что у нас там такие события, рядом Афганистан и вообще много нюансов. А вы в центре Европы, вы никуда не денетесь. Так что, мы в центре Европы, не волнуйтесь.