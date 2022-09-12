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«Не надо радоваться». Какие проблемы Европы может помочь решить Беларусь?

12 сентября 2022 19:45
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Новости Беларуси. Почему Беларусь решила перейти от наблюдателя к полноправному участнику организации? Какие перспективы открываются на восточном направлении и что вообще такое ШОС? Эти и другие вопросы обсудят эксперты-международники в ток-шоу «По существу».  

«Не надо радоваться». Какие проблемы Европы может помочь решить Беларусь?-1

Вадим Боровик, политолог:  
ШОС имеет колоссальный потенциал, который мы можем использовать. И в принципе наше участие в региональных международных структурах, которые позволяют нам диверсифицировать экспорт, усилить наши торговые позиции делать нашу договорную позицию на перспективу более крепкой, понимаете. Вся политическая конъюнктура, в том числе и внешняя, меняются. Войны заканчиваются, заключаются соглашения. Еще раз говорю: мы на этих рынках должны присутствовать, усиливать наше участие и возвращать себе позиции на всех рынках, где мы традиционно торговали. Вот так вот мы должны работать.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Это как во дворе, я и мои друзья – с кем будем разбираться? Приблизительно так. Хорошо, а все-таки понятие такое: не станем ли мы частью Азии?  

«Не надо радоваться». Какие проблемы Европы может помочь решить Беларусь?-4

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:  
Нет, а что в этом плохого?  

Кирилл Казаков:  
Ничего плохого, я просто спрашиваю.  

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Мы же не строим Китайскую стену между Европой и Азией.  

Вадим Боровик:  
Мне помощник Президента давно Посохов такой был, рассказывал. К нему приехали из одной центрально-азиатской республики, и он говорит, что у нас там такие события, рядом Афганистан и вообще много нюансов. А вы в центре Европы, вы никуда не денетесь. Так что, мы в центре Европы, не волнуйтесь.  

«Не надо радоваться». Какие проблемы Европы может помочь решить Беларусь?-7

Сергей Дик:  
Тут у Европы могут быть проблемы, наоборот. Учитывая миллионы беженцев, и что еще будет впереди.  

Николай Бузин:  
Следующий шаг – стать этим мостиком между Европой с ее проблемами и в том числе с этой организацией. Почему бы и нет? В перспективе.  

Ирина Новикова:  
Чисто как экономист, ученый, в учебниках везде написано: чем лучше живет твой сосед, тем более богатым ты можешь быть. Это азиатская поговорка.  

Алена Сырова, СТВ:  
Это не наша поговорка.  

Ирина Новикова:  
И поэтому когда мы говорим, что существует Европа, не надо радоваться, что у Европы будут проблемы. Рядом мы им поможем.  

«Не надо радоваться». Какие проблемы Европы может помочь решить Беларусь?-10

Алена Сырова:  
В общем, очевидно, что Беларусь выходит на новый уровень, делает свой выбор, и наш новый этап развития наступает с учетом тех, кого мы увидим за одним столом в Самарканде. Предстоит главе государства провести ряд двусторонних встреч, все-таки на полях этих саммитов и формально, и неформально решается много вопросов и в интересах нашей страны.  

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# Международное сотрудничество # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Вадим Боровик # Николай Бузин # Сергей Дик # Ирина Новикова # Фотофакт

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