«Людей интересует всё». В 100-летний юбилей архивы Беларуси провели день открытых дверей

Новости Беларуси. День открытых дверей проводят архивы Беларуси. 12 сентября служба, главная задача которой – сохранить документальное историческое прошлое, празднует вековой юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не остался в стороне и Национальный архив. Экскурсии, выставки и интерактивные проекты – гостям хранилищ предлагают прикоснуться к страницам былых времен. О том, как изменились задачи архивов за 100 лет, в материале нашего корреспондента Полины Королевы.

Собрать документы государственных учреждений, упорядочить и сделать удобными для работы. Такими были первые задачи архивной службы Беларуси, которая зародилась ровно 100 лет назад. В то время хранилища были закрытыми, доступ предоставлялся кругу избранных лиц. Однако сегодня прикоснуться к задокументированной истории может любой. Будь то оригиналы или цифровая копия – читальные залы всегда открыты.

Елена Кушнова, заместитель директора Национального архива Беларуси:

Одной из важнейших задач всех архивных учреждений является информационное обеспечение пользователей. Людей интересует все, начиная от своей родословной и до подтверждения своего стажа работы либо учебы. По этим вопросам в архив можно обратиться. Национальный архив Беларуси хранит исторические документы, датированные 1917 годом. Находятся здесь и бумаги, которые можно считать началом зарождения архивной службы.

Елена Стуканова, заместитель директора Национального архива Беларуси:

100 лет назад в такой же день, 12 сентября, но 1922 года было подписано постановление ЦИК СНК ССРБ «Об утверждении Положения о Центральном архиве Беларуси». И с этого документа начинается история развития госслужбы Беларуси. Национальный архив Республики Беларусь в этом году тоже юбиляр. Мы отметили свое 95-летие. Архив за этот свой жизненный путь переехал много раз. Изначально располагался в культовых учреждениях: церковь Петра и Павла, на Кирилла и Мефодия были хранилища, располагались в здании Администрации Президента на Кирова, на Кропоткина.

В одно здание с Национальной библиотекой архив переехал в 2007 году. С тех пор стеллажи 11 архивохранилищ постоянно заполняются. Особое внимание сотрудники уделяют организации хранения: в каждом секторе предусмотрена централизованная система отопления, подачи кондиционирования и вентиляции. Важно в том числе искусственное освещение, ведь дневной свет пагубен для документов на бумажной основе.

Наталья Нартовская, заведующая отделом обеспечения сохранности документов и фондов Национального архива Беларуси:

В каждом архивохранилище все документы размещаются по отраслевой схеме. Сама собой отраслевая схема предусматривает размещение документов на стеллажах, то есть у нас схема на бумажной основе и в электронном модуле. Следуя этой схеме, у нас размещаются дела.

Полина Королева, корреспондент:

В Национальном архиве пять этажей. Один из них посвящен документам Великой Отечественной войны. Вот эти стеллажи более не комплектуются, в отличие от других помещений, которые ежегодно набирают до 15 тысяч новых сведений. Из примечательного хочется отметить вот такой красный квадрат. Он означает, что в этой коробке хранятся документы особой ценности. Их оцифровывают, цифровую копию оставляют здесь, а сам оригинал отправляется в Дзержинск, в архив кинофонофотодокументов.