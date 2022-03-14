«Силовые структуры не входят в политические партии». Кто их будет представлять на ВНС?

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание. Как оно будет работать? Как долго Конституция не утратит актуальности? Нюансы новой правовой модели Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Очевидно, что белорусы созрели к тому, чтобы активнее принимать участие и в политической жизни страны, решать и большие, и малые вопросы. Николай Сергеевич, давайте все-таки вернемся к вопросу гражданского общества, определения. Какие вы видите критерии, которые бы предъявлялись к тем, кто мог бы быть членом этого гражданского общества?

Кирилл Казаков, СТВ:

И составляющее гражданского общества, о чем говорил Президент, то есть это партии, общественные объединения, что еще может туда войти?