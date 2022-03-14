«Силовые структуры не входят в политические партии». Кто их будет представлять на ВНС?
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Алена Сырова, СТВ:
Очевидно, что белорусы созрели к тому, чтобы активнее принимать участие и в политической жизни страны, решать и большие, и малые вопросы. Николай Сергеевич, давайте все-таки вернемся к вопросу гражданского общества, определения. Какие вы видите критерии, которые бы предъявлялись к тем, кто мог бы быть членом этого гражданского общества?
Кирилл Казаков, СТВ:
И составляющее гражданского общества, о чем говорил Президент, то есть это партии, общественные объединения, что еще может туда войти?
Николай Щекин, философ, политолог:
Вот в этом вся и загвоздка. Сегодня все квалифицированные все сказали правильно, но мы видим уже сейчас, что предстоит очень много работы. Я в пятницу был на чествовании, 105 лет было Борисовскому РОВД. И вот такая мысль: а ведь силовые структуры не входят ни в политические партии, по большому счету ни в гражданское общество. Как здесь быть? А ведь представительство должно быть на ВНС, значит должны быть квоты в соответствии с законом.
Кирилл Казаков:
Трудовые коллективы, например.
Николай Щекин:
Очень много вопросов, опять-таки, силовые структуры разные, пограничные войска берем. Можно дать классическое определение, все его знают, но сейчас нам надо продумать таким образом, что у нас потенциально может еще появиться. Но формулируя даже понятие гражданского общества и говоря о том, что сейчас закладывается, расширяется принцип народовластия, мы не должны забывать, что главное нам оставить устойчивость той системы, которая есть. Вы посмотрите, сколько придется сейчас делать изменений в законах. Главное – оставить эту устойчивость, не сломать старую систему, каким-то образом мягко и легко войти, создать новую. Это будет очень тяжело.
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