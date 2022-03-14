Сивец: «Мы интегрировали ВНС в политическую систему, причём наделили очень серьёзными полномочиями»

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание. Как оно будет работать? Как долго Конституция не утратит актуальности? Нюансы новой правовой модели Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Очень важно, чтобы среди делегатов ВНС не было случайных людей и тех, кто ради каких-то дивидендов там оказался. Эти механизмы должны быть каким-то образом отработаны, да?
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Алгоритм формирования ВНС достаточно сложный по своей структуре.
Кирилл Казаков, СТВ:
Он, наверное, связан с формированием гражданского общества.
Сергей Сивец:
Безусловно. Мы когда в формате работы Конституционной комиссии, хотя у нас дедлайн был, где-то и запнулись, наверное, при определении статуса, компетенции и, самое главное, алгоритма формирования. Чтобы все социальные слои нашего общества были представлены в том или ином виде, качестве на данном собрании. Это высший представительный орган народовластия, который реализует стратегические направления развития общества и государства, поэтому максимально должен охватывать интересы всех слоев общества. И, конечно, самая большая проблема в законе о гражданском обществе будет связана с выработкой алгоритма, чтобы максимально обеспечить представительство субъектов гражданского общества в высшем представительном органе народовластия. Сейчас идет активная работа. Не буду скрывать, концептуально есть разные точки зрения по поводу того, каким образом представить этих субъектов и формализовать эти нормы в законе, потому что он коррелирует непосредственно с законом о ВНС. Я думаю, что раз мы справились с Конституцией, мы справимся с этим законом.
Алена Сырова:
А какая ваша точка зрения?
Сергей Сивец:
По алгоритму?
Алена Сырова:
Да.
Сергей Сивец:
Моя точка зрения заключается в том, что когда речь идет о политической сфере, а мы интегрировали ВНС в политическую систему, причем наделили очень серьезными полномочиями и правом принимать решения, которые будут носить достаточно высокую юридическую силу. В ВНС должны быть представлены представители более массовых субъектов гражданского общества, которые бы как раз вбирали бы в себя интересы большого количества членов белорусского общества, которые могли бы быть представлены (у нас все-таки ограничено, 1 200 членов ВНС) в таком количестве, чтобы донести до народа те проекты, ожидания и чаяния белорусского народа, которые в дальнейшем будут формализованы в его решениях.
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