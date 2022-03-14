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Сивец: «Мы интегрировали ВНС в политическую систему, причём наделили очень серьёзными полномочиями»

14 марта 2022 18:09
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Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание. Как оно будет работать? Как долго Конституция не утратит актуальности? Нюансы новой правовой модели Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу».  

Алена Сырова, СТВ:  
Очень важно, чтобы среди делегатов ВНС не было случайных людей и тех, кто ради каких-то дивидендов там оказался. Эти механизмы должны быть каким-то образом отработаны, да?  

Сивец: «Мы интегрировали ВНС в политическую систему, причём наделили очень серьёзными полномочиями»-1

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Алгоритм формирования ВНС достаточно сложный по своей структуре.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Он, наверное, связан с формированием гражданского общества.  

Сергей Сивец:  
Безусловно. Мы когда в формате работы Конституционной комиссии, хотя у нас дедлайн был, где-то и запнулись, наверное, при определении статуса, компетенции и, самое главное, алгоритма формирования. Чтобы все социальные слои нашего общества были представлены в том или ином виде, качестве на данном собрании. Это высший представительный орган народовластия, который реализует стратегические направления развития общества и государства, поэтому максимально должен охватывать интересы всех слоев общества. И, конечно, самая большая проблема в законе о гражданском обществе будет связана с выработкой алгоритма, чтобы максимально обеспечить представительство субъектов гражданского общества в высшем представительном органе народовластия. Сейчас идет активная работа. Не буду скрывать, концептуально есть разные точки зрения по поводу того, каким образом представить этих субъектов и формализовать эти нормы в законе, потому что он коррелирует непосредственно с законом о ВНС. Я думаю, что раз мы справились с Конституцией, мы справимся с этим законом.  

Алена Сырова:  
А какая ваша точка зрения?  

Сергей Сивец:  
По алгоритму?  

Алена Сырова:  
Да.  

Сивец: «Мы интегрировали ВНС в политическую систему, причём наделили очень серьёзными полномочиями»-4

Сергей Сивец:  
Моя точка зрения заключается в том, что когда речь идет о политической сфере, а мы интегрировали ВНС в политическую систему, причем наделили очень серьезными полномочиями и правом принимать решения, которые будут носить достаточно высокую юридическую силу. В ВНС должны быть представлены представители более массовых субъектов гражданского общества, которые бы как раз вбирали бы в себя интересы большого количества членов белорусского общества, которые могли бы быть представлены (у нас все-таки ограничено, 1 200 членов ВНС) в таком количестве, чтобы донести до народа те проекты, ожидания и чаяния белорусского народа, которые в дальнейшем будут формализованы в его решениях.  

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Алена Сырова # Сергей Сивец # Кирилл Казаков # Фотофакт

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