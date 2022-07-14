Лазуткин: «Нестабильность в одной стране Средней Азии тут же обернётся проблемами во всех остальных»

Беспорядки в Узбекистане дополнили цепь событий, связанных с попытками государственных переворотов в республиках Средней Азии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году с помощью уличных протестов был смещен президент Кыргызстана, в январе 2022-го начались захваты административных зданий в Алмате и произошел ввод сил ОДКБ в Казахстан, а неделю назад – накануне конституционного референдума, массовые протесты охватили регионы Узбекистана. О том, что связывает все эти события – в рубрике Андрея Лазуткина.

Андрей Лазуткин, политолог:

Проблема стран Центральной Азии в том, что там на протесты выводят не жителей столицы, которые хотят в Европу и перемен, а элементы, которые связаны либо с наркотрафиком – а у них там особая власть, либо с исламскими сектами. Это ядро любого протеста и в республиках Средней Азии. Поэтому неважно, Казахстан это или Узбекистан, исполнители – люди из примерно одной среды. Здесь много похожего даже с нами: тут и сигналят, и фонариками светят, и стоят в цепях. Но это тактика. А главное различие в том, что ядром выступает бандитизм, этнический, исламский фактор. В радикальные или преступные группировки вербуют молодежь из бедных семей. Кроме того, слабо охраняются границы из-за горной местности, можно легко перемещать людей и оружие. Да и в целом нет доверия между Таджикистаном и Узбекистаном, Казахстаном и Киргизией, Узбекистаном, и в последнее время ситуация только ухудшалась. При этом самая боеспособная армия и в целом силовые структуры – у Узбекистана. И если создать там нестабильность, ОДКБ окажется без мощного союзника в регионе. Поэтому цель понятна.

С 1989 года Узбекистаном руководил первый президент страны Каримов. Это человек с богатой биографией, он помогал остановить гражданскую войну в Таджикистане, вводил туда свой контингент, потом боролся у себя с исламским подпольем, на него были покушения, взрывали машину. А в 2005 году им были остановлены беспорядки в Андижане. Это город в Ферганской долине – особый регион, где сильные каналы наркотрафика, исламское население и постоянные этнические конфликты. Конечно, США не могли туда не влезть. События назвали «протестами предпринимателей», и вы можете видеть, как эти предприниматели ведут человека с пистолетом у затылка. Это заложник. Тогда боевики захватили отдел внутренних дел, воинскую часть, штурмовали тюрьму, затем городскую администрацию и взяли заложников, которыми прикрывались как живым щитом. Боевикам дали коридор для прохода в Киргизию, а кто не ушел – там и остался. Город штурмовали военные несколько дней. Официальная версия – 180 погибших, а неофициальная – до 2 тысяч. Так вот, по исполнению – события в Андижане были очень похожи на недавние беспорядки в Алмате. Там тоже был штурм СИЗО и отделений милиции, захват оружия – а потом переход через границу, когда попытка не удалась. Ну а Узбекистан после беспорядков в Андижане попал в долгую изоляцию со стороны Запада, страну закрыли для въезда, но зато началось сближение с Китаем. И только после смерти Каримова пошла разморозка отношений с американцами. И вот сепаратисты появились у них в другом регионе – это Каракалпакская республика. В Ташкенте предложили поменять Конституцию и хотели сделать государство более унитарным, запретить регионам отделяться. Якобы протест из-за этого. Но странностей две. Во-первых, это бедный, депрессивный регион, а сепаратизм всегда появляется в богатых частях страны: зачем кормить центр, мы хотим тратить деньги на себя. А здесь наоборот, они сидят на дотациях центра. И вторая странность – это реакция наших украинских друзей.

Первый раз Ташкенту было заявлено, что, ребята выбирайте, принимайте позицию с кем вы. В январе 2022 года во время событий в Казахстане самопризнанный Президент Лукашенко открыто заявил своим узбекским коллегам, что вам надо определяться, если вы не будете в ОДКБ, то вас ожидает рост напряжения, сепаратизм, религиозный фундаментализм и тому подобные вещи. Проговорился. Второй раз намек Ташкенту был сделан после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Тогда многие прокремлевские и околокремлевские эксперты также указывали в достаточно хамской манере Ташкенту, что им необходимо определяться.

Как и в случае с Казахстаном, они объясняют, что это Россия все устроила и чуть ли не лично Лукашенко. То есть когда переворот получается, они говорят: это народ выразил свою волю, борется с диктатором. А если не получилось, то это русские устроили провокацию. Все под копирку, и то же самое говорили про Казахстан.