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Новости по тегу #Глеб Отчик

Чем уникальна выставка «Разам. Да 30-годдзя інстытута прэзідэнцтва» – поговорили с Глебом Отчиком
25 января 2025 14:16

Чем уникальна выставка «Разам. Да 30-годдзя інстытута прэзідэнцтва» – поговорили с Глебом Отчиком

Во Дворце искусств открылась выставка картин, которые отражают достижения Беларуси за годы суверенитета
15 января 2025 07:46

Во Дворце искусств открылась выставка картин, которые отражают достижения Беларуси за годы суверенитета

В Беларуси простились с директором мемориального комплекса «Хатынь» Артуром Зельским
10 января 2025 13:42

В Беларуси простились с директором мемориального комплекса «Хатынь» Артуром Зельским

Выставка работ ведущих художников Союзного государства проходит в Минске
18 апреля 2024 07:02

Выставка работ ведущих художников Союзного государства проходит в Минске

Почему белорусских художников любят во всём мире? Большой разговор с Глебом Отчиком
05 апреля 2024 17:41

Почему белорусских художников любят во всём мире? Большой разговор с Глебом Отчиком

Во Дворце искусств откроется выставка живописи на тему освобождения Беларуси. Вход свободный
19 марта 2024 07:05

Во Дворце искусств откроется выставка живописи на тему освобождения Беларуси. Вход свободный

«У нас очень сильная школа». Пообщались с председателем Белорусского союза художников
23 ноября 2023 09:29

«У нас очень сильная школа». Пообщались с председателем Белорусского союза художников

Белорусский союз художников отметил 85-летний юбилей
16 ноября 2023 18:15

Белорусский союз художников отметил 85-летний юбилей

Выставка, посвящённая Евфросинии Полоцкой, открылась в Национальном художественном музее
01 ноября 2023 08:45

Выставка, посвящённая Евфросинии Полоцкой, открылась в Национальном художественном музее

«Это было очень душевно». Стали известны победители фотоконкурса к Году мира и созидания
29 июня 2023 17:46

«Это было очень душевно». Стали известны победители фотоконкурса к Году мира и созидания

Не музыкой единой. Чем художники могут удивить гостей «Славянского базара» в Витебске?
14 июля 2022 17:29

Не музыкой единой. Чем художники могут удивить гостей «Славянского базара» в Витебске?

В Витебске открылась выставка «Песняры земли белорусской»
14 июля 2022 12:53

В Витебске открылась выставка «Песняры земли белорусской»