Новости по тегу #Глеб Отчик

«Тут собрано настолько уникально, то есть разные произведения, разных авторов, разные темы подняты. То есть тут и наши мемориалы, тут и наши современные авторы современной Беларуси, и современные темы отражены тут».
Особое место – изображениям мемориальных комплексов.
Автор более полутора сотен научных статей и монографий посвятил жизнь сохранению исторической памяти белорусского народа.
06 октября 2026 11:36
06 октября 2026 11:10
06 октября 2026 10:56
06 октября 2026 10:52
06 октября 2026 09:45
06 октября 2026 09:29
06 октября 2026 09:24
06 октября 2026 09:13