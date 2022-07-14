Главврачи всех больниц и поликлиник Минска стали участниками диалоговой площадки «Белой Руси»
Новости Беларуси. О роли общественных организаций 14 июля говорили на диалоговой площадке «Белой Руси». Участниками мероприятия стали главные врачи всех учреждений здравоохранения Минска и председатели первичек этих лечебных заведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Медицинские работники – востребованные, уникальные специалисты. При обострении общественно-политической ситуации именно их начнут раскачивать одними из первых, как и было в 2020-м. Сегодня важно, чтобы представителей этой профессии в общественных организациях стало еще больше. Первички в системе здравоохранения должны стать одним из основных флагманов общественного движения.
Олег Романов, председатель республиканской общественной организации «Белая Русь»:
В нашей стране отношение к медикам особое, это не только врачи человеческих тел, но и человеческих душ. Они постоянно взаимодействуют с людьми. Своим отношением к миру, своим мировоззрением они заряжают пациентов, людей, с которыми общаются, поэтому очень важно, чтобы мировоззрение наших врачей было конструктивным, наполненным позитивными и созидательными смыслами. Наше объединение видит свою цель в том, чтобы предлагать людям возвышающие идеи, проекты, которые будут служить во благо как отдельному человеку, так и обществу в целом.
Андрей Есьман, главный врач 8-й городской клинической стоматологической поликлиники Минска:
«Белая Русь» это сегодня бренд, наверное, самое серьезное общественное объединение, которое заработало свое имя и дорожит репутацией. Любая информацию, которую подает «Белая Русь», выверена и проверена. Любая тема, которую поднимает общественное объединение «Белая Русь», привлекает специалистов в каждой области. Сегодня это будут политологи и аналитики.
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