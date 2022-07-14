Устойчивость, интуиция и выдержка – кто из команд выиграл чемпионат по спасательному многоборью?

Новости Беларуси. Плавание вольным стилем, подача спасательного круга, выход катера по тревоге – это лишь немногие из тех упражнений, которые должны были продемонстрировать участники чемпионата по спасательному многоборью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он 14 июля завершился в Гомеле. За звание лучших боролись команды 15 профильных станций ОСВОД области.

На старт, внимание, марш! Сигнал тревоги и спасатели мгновенно выезжают к тонущему на катере. Преодолев дистанцию в 500 метров, водолаз погружается на дно, чтобы найти потерпевшего.

Ныряй Ваня, ныряй!

Сегодня эта ситуация смоделирована: на глубине в 5 метров находится манекен, а не человек. Команды спасателей со всей области выполняют задание на скорость. Лучшие справляются за две минуты.

Легко потерять ориентацию в воде и видимость. Из-за этого тяжело найти манекен. А так неплохо. Несмотря на высокую физическую нагрузку, молодость – это не решающий фактор в работе водолаза. Куда важнее интуиция, психологическая устойчивость и выдержка.

Кирилл Шкурко, водолаз маневренно-поисковой группы:

Выдержка должна быть очень сильная, потому что поиски проходят очень долгое время и приходится под водой много всего выдержать и посмотреть, искать.

У работы Кирилла Шкурко особая, тяжелая специфика. Маневренно-поисковая группа занимается исследованием дна. На глубине парень находится сутками, пока хватает кислородного баллона. Зимой и летом разыскивает пропавших людей и предметы. В таких обстоятельствах самое главное – контроль над своими эмоциями. Впрочем, водолаз – это призвание, а не профессия. Среди гомельских спасателей есть старожилы, стаж которых перевалил за 25 лет. Опытным сотрудникам ежегодный чемпионат помогает оставаться в тонусе, а у молодежи появляется мотивация на блестящий результат.

Павел Новик, председатель Гомельской областной организации ОСВОД:

Здесь собраны лучшие спасатели нашей области. По четыре представителя от каждой станции: два водолаза, моторист и матрос-спасатель. Они выполняют такие виды упражнения, как плаванье вольным стилем 100 метров, транспортировка манекена, бросание круга и гребля на лодке. Оттачивать навыки спасателям нужно регулярно – при утоплении на счету каждая секунда. Уже в этом купальном сезоне ОСВОДу удалось предотвратить десятки трагедий на воде. Каждую ситуацию мужчины помнят в деталях.

Сергей Силкин, водолаз Ветковской спасательной станции:

Был у нас похожий случай на пляже, когда человек пришел, мы не можем заведомо знать, есть ли у него болезнь или нет. Когда вызвали скорую помощь, оказалось, что у него была сопутствующая болезнь – эпилепсия. Он зашел в воду на небольшую глубину, 1-2 метра, у него случился приступ. В это время происходило дежурство на пляже, матрос по тревоге, дежурная смена подбежала. Достали, оказали помощь, вызвали скорую. В общем, человек, если бы купался в местах, запрещенных для купания, помощь он бы не получил. И никто бы не оказал эту помощь.