«Это ужасно, что переживает ребёнок». Что ещё угрожает детям, кроме физического и сексуального насилия?

Новости Беларуси. Что угрожает ребенку сегодня? Как манипулируют детьми в интернете и почему взрослые так поздно это замечают? В преддверии дня защиты детей, на подходе лета и длинных каникул, в фокусе внимания – безопасность малышей, школьников и серьезные вызовы, которым взрослые должны противостоять. Дискуссия состоится на площадке ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Безопасность детей угрозой физического и сексуального насилия не ограничивается. Мы сейчас сталкиваемся с большим количеством вызовов, когда детей просто завлекают в сети социальные, подвигают к определенным действиям. Они не то что закон переступают, они готовы переступить линию жизни и смерти. Помните нашумевшую историю «Синий кит»? Кирилл Казаков, СТВ:

Каждый ребенок шел на пути к своему самоубийству.

Юрий Варавко, начальник отдела методического обеспечения предварительного расследования управления анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:

Здесь надо понимать влияние СМИ. Есть «эффект Вертера». Мы приняли меры по борьбе с этими склонениями к суициду. Но на сегодня у нас уже таких случаев практически не встречается. Когда в СМИ или медиа об этом упоминается, это вызывает интерес у ребенка, и он вступает в эти группы из интереса. Алена Сырова:

То есть об этом лучше не говорить? Юрий Варавко:

Да. Это современные технологии, просто мы пытаемся применить наш опыт. Но надо понимать, что это что-то новое, что мы должны вместе с детьми обсудить. Мы часто сталкиваемся с непониманием ребенка. Это надо проговаривать с ними, становиться на их уровень. Кирилл Казаков:

Вы сказали, что много преступлений происходит на сексуальной почве в самом близком кругу: в квартире, когда не нужно искать. А сколько преступлений происходят именно по причине вовлечения в соцсети? Юрий Варавко:

Я читал один материал, это ужасно, что переживает ребенок. Мы можем не воспринимать это, а это насилие в сети Интернет равнозначно насилию вживую? Да. Преступник, который сидит анонимно, совершает действия, которые окажут сильнейшее воздействие. Вместе с органами внутренних дел мы долгое время были в замешательстве. Не знали, что нынешний рост преступности вызван тем, что мы научились выявлять и наказывать таких людей. Осталось создать систему, чтобы реабилитировать жертв. Это одна из важнейших тем.

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси – начальник криминальной милиции:

Мы по инициативе МВД разработали национальный механизм помощи детям, которые стали жертвами сексуального насилия. Причем пошли дальше. Мы говорим не только о детях, но и о родителях. Потому что они тоже так или иначе жертвы. Есть такой национальных механизм, многоаспектный, очень сложный, но будем надеяться, что действенный. Алена Сырова:

Он уже внедрен? Геннадий Казакевич:

Да. На стадии принятия находимся. Юрий Варавко:

Мы создали структуру, а теперь нужно ее наполнить. И это надо сделать всем вместе. Кирилл Казаков:

Мы в легком непонимании. Нам рассказывать об этом? Многие не хотят говорить, потому что стыдно, неприятно, либо надо чаще рассказывать, показывать? Может, ужесточить наказание? По вашей версии все хорошо, нормально, нам пока ничего не требуется, у нас сил и рычагов хватает.