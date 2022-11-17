«Не могу допустить, чтобы у нас опять пошла волна от айтишников». Лукашенко о контроле работы ПВТ

Новости Беларуси. Парк высоких технологий – фишка молодой независимой Беларуси, которую несмотря ни на что государство заинтересовано сохранить. Об этом и не только 17 ноября шла речь во Дворце Независимости, где Президент провел встречу с руководством ПВТ, АП и правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор о настоящем и будущем одного из главных белорусских брендов – Парка высоких технологий – на фоне бесконечных спекуляций и предрекаемом крахе был, конечно, ожидаем и необходим давно. Но случился, когда можно подводить промежуточные итоги, и есть факты, которые не стыдно положить на стол Президенту.

Однако эту встречу начали все же с прошлого. ПВТ создавался во многом при поддержке Александра Лукашенко, потому справедливо, что этот проект государственного масштаба Президент считает своим детищем. Как бы ни кривились этой фразе скептики, те, кто работают в сфере, прекрасно знают: особых условий, благодаря которым Парк так привлекает резидентов, не было бы без вовремя принятых смелых решений одного человека. И что получили взамен? Едва ли забудется раскачка страны в 2020-м, одной из движущих сил которой были как раз представители сферы высоких технологий.