«Не могу допустить, чтобы у нас опять пошла волна от айтишников». Лукашенко о контроле работы ПВТ
Новости Беларуси. Парк высоких технологий – фишка молодой независимой Беларуси, которую несмотря ни на что государство заинтересовано сохранить. Об этом и не только 17 ноября шла речь во Дворце Независимости, где Президент провел встречу с руководством ПВТ, АП и правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор о настоящем и будущем одного из главных белорусских брендов – Парка высоких технологий – на фоне бесконечных спекуляций и предрекаемом крахе был, конечно, ожидаем и необходим давно. Но случился, когда можно подводить промежуточные итоги, и есть факты, которые не стыдно положить на стол Президенту.
Однако эту встречу начали все же с прошлого. ПВТ создавался во многом при поддержке Александра Лукашенко, потому справедливо, что этот проект государственного масштаба Президент считает своим детищем. Как бы ни кривились этой фразе скептики, те, кто работают в сфере, прекрасно знают: особых условий, благодаря которым Парк так привлекает резидентов, не было бы без вовремя принятых смелых решений одного человека. И что получили взамен? Едва ли забудется раскачка страны в 2020-м, одной из движущих сил которой были как раз представители сферы высоких технологий.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как он должен работать, какая ситуация там складывается, я хотел бы объективно услышать эту информацию. У нас существует наблюдательный совет, так, в Парке высоких технологий? Как он работает, насколько мы контролируем ситуацию в ПВТ, как дальше будем работать? Вы же понимаете, что я как человек, отвечающий за безопасность нашего государства и стабильность функционирования нашего общества, не могу допустить, чтобы у нас еще раз пошла волна от айтишников, ипэшников и так далее. Еще раз хочу подчеркнуть, я это не скрываю, благодаря Президенту появились такие отрасли в нашей экономике и в нашем обществе, поэтому я за это и несу ответственность. Мы не должны видеть только положительное, мы должны видеть и недостатки для того, чтобы вовремя реагировать (подробнее здесь).
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