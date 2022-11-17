Установил сухой закон в деревне, а местному помог оплатить коммуналку. Один день из жизни участкового инспектора

Новости Беларуси. 17 ноября в Беларуси отмечается День участкового инспектора милиции. Эта служба отличается от службы в других подразделениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участковый словно универсальный солдат – он ближе всего к людям, и к нему первому обращаются за помощью. Герой нашего сюжета старший лейтенант Александр Кацериков знает в лицо всех своих подопечных, а это более 2 500 человек. Он следит за порядком в деревнях трех сельсоветов. И помог встать на путь истинный не одному сельчанину. Репортаж Анны Корольчук. По этому адресу участковый Кацериков наведывается часто – злоупотреблявшие алкоголем братья изводили престарелую мать. С февраля ситуация изменилась – контроль за дебоширами дал результат. Старший сын пошел на работу, младший с инвалидностью помогает по хозяйству. С выпивкой завязали, но опытный инспектор начеку.

– Вы его возили, так может что натворил?

– Нет, я его возил, чтобы он не натворил. Профилактика называется.

– Спасибо. Александр Кацериков уверен: наказание – крайняя мера. Поэтому старается стать для человека голосом совести и вывести с темной тропинки на свет. Быть участковым для него прежде всего быть психологом.

Мама жалеет сына, говорит: я его растила, воспитала, но он у меня стал с острыми углами, а вы, милиция, возьмите напильник и сточите эти острые углы. Не всегда получается, но сейчас мне нравится. Приятно увидеть такой результат. Старший лейтенант курирует деревни трех сельсоветов, где около 2 500 жителей. Уследить за каждым – задача непростая, потому работают совместно с местными председателями.

– На сегодня проблемных людей нет, которым нужно уделить особое внимание?

– Нет. Все находятся на контроле, все на виду.

Анна Корольчук, корреспондент:

Знаете ли вы своего участкового или хотя бы его номер телефона? Большинство городских жителей в ответ отрицательно покачают головой. В деревнях же другое дело – здесь работает сарафанное радио. А поэтому мобильный милиционера есть практически в каждом доме. Александр всегда на связи, даже в свой выходной.

На службу в Усохскую Буду Александр пришел в 2013 году. Чтобы преобразить деревню, потребовалось время – три года милиционер изучал свой участок и его жителей. Основной причиной всех бед оказался алкоголь. Старожилы подтверждают – раньше самогон гнали в каждом десятом доме, теперь это в прошлом. Участковый установил сухой закон.

Анна Хузеева, жительница деревни Усохская Буда:

Первым долгом прикрыл самогонщиков. Некоторые не подчинялись, значит он их в другое место отправил. Где видел, что молодые не так ведут себя – значит участковому тихонько. И тут как тут. Сменить должность Александру предлагали, однако он себя чувствует на своем месте. Говорит, что участковый милиционер, как терапевт – меняет жизни к лучшему.

Александр Кацериков, старший участковый инспектор милиции Добрушского РОВД:

У меня был такой пример – человек не мог справиться с пагубной привычкой, с алкоголизмом, только потому, что его постоянно гложила проблема того, что он не может оплатить свои коммунальные услуги. Я из личных средств помог ему это сделать – все, проблема отпала сама собой. И он, будучи трудоустроенным, стал иметь заработки и, соответственно, наладил свою жизнь. Гордится Александр Кацериков не только такими случаями. Он с радостью становится наставником для молодежи – только в 2022 году за инспектором закрепили трех стажеров.

Дмитрий Глушак, заместитель начальника Добрушского РОВД:

Александр Сергеевич Кацериков – один из наиболее подготовленных сотрудников Добрушского РОВД, который прошел достаточно длинную школу, имеет богатый опыт, всегда помогает и добрым советом, как говорится, и какими-то вопросами по разрешению административных материалов.