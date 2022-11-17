В Минске строят крытые теннисные корты. Заниматься смогут все желающие

Новости Беларуси. Теннис большой и польза от него такая же. Игра оказывает серьезное влияние на здоровье и не только помогает держать себя в тонусе, но и тренирует логику. Появления всесезонных крытых кортов в Минске ждут давно. Строительство теннисного центра уже вот-вот завершится, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Александр Коржаневский, первый заместитель директора – главный инженер УКС Фрунзенского района г. Минска:

Сейчас мы находимся на объекте «Крытые теннисные корты». Объектом предусмотрено строительство 8 крытых теннисных кортов и здание административно-бытового корпуса. В данный момент ведутся черновые отделочные работы, а также спецработы. На улице ведутся работы по благоустройству и озеленению территории.

Это отличный подарок не только для жителей Фрунзенского района, но и всей столицы. Трибуны смогут разместить более 600 зрителей. Александр Коржаневский:

Проектом предусмотрено в здании административно-бытового корпуса расположение тренажерного зала, также фитнес-зал и спортивный зал. Кроме этого, предусмотрена зона для восстановления спортсменов: сауна, массажные, медицинские кабинеты, а также зоны отдыха спортсменов.

Конференц-залы, комнаты для отдыха, кафе и спорт-бары. Совсем скоро жизнь в новом комплексе будет бить ключом. Александр Коржаневский:

Особенность в том, что в одном из крытых залов тенниса 4 корта предусмотрено уникальное и современное покрытие, которое позволит тренироваться спортсменам круглогодично. Теннис – это идеальная кардиотренировка. Он полезен не только с точки зрения анатомии, но и психологии: игра помогает сбросить и мышечное, и эмоциональное напряжение. Благодаря повышенной концентрации в процессе после происходит резкое расслабление. Эта смена состояний и дает оздоровительный эффект.