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В Минске строят крытые теннисные корты. Заниматься смогут все желающие

17 ноября 2022 14:47
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Новости Беларуси. Теннис большой и польза от него такая же. Игра оказывает серьезное влияние на здоровье и не только помогает держать себя в тонусе, но и тренирует логику. Появления всесезонных крытых кортов в Минске ждут давно. Строительство теннисного центра уже вот-вот завершится, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. 

В Минске строят крытые теннисные корты. Заниматься смогут все желающие-1

Александр Коржаневский, первый заместитель директора – главный инженер УКС Фрунзенского района г. Минска:
Сейчас мы находимся на объекте «Крытые теннисные корты». Объектом предусмотрено строительство 8 крытых теннисных кортов и здание административно-бытового корпуса. В данный момент ведутся черновые отделочные работы, а также спецработы. На улице ведутся работы по благоустройству и озеленению территории.

В Минске строят крытые теннисные корты. Заниматься смогут все желающие-4

Это отличный подарок не только для жителей Фрунзенского района, но и всей столицы. Трибуны смогут разместить более 600 зрителей.

Александр Коржаневский:
Проектом предусмотрено в здании административно-бытового корпуса расположение тренажерного зала, также фитнес-зал и спортивный зал. Кроме этого, предусмотрена зона для восстановления спортсменов: сауна, массажные, медицинские кабинеты, а также зоны отдыха спортсменов.

В Минске строят крытые теннисные корты. Заниматься смогут все желающие-7

Конференц-залы, комнаты для отдыха, кафе и спорт-бары. Совсем скоро жизнь в новом комплексе будет бить ключом.

Александр Коржаневский:
Особенность в том, что в одном из крытых залов тенниса 4 корта предусмотрено уникальное и современное покрытие, которое позволит тренироваться спортсменам круглогодично.

Теннис – это идеальная кардиотренировка. Он полезен не только с точки зрения анатомии, но и психологии: игра помогает сбросить и мышечное, и эмоциональное напряжение. Благодаря повышенной концентрации в процессе после происходит резкое расслабление. Эта смена состояний и дает оздоровительный эффект.

В Минске строят крытые теннисные корты. Заниматься смогут все желающие-10

Александр Коржаневский:
Завершение планируется к концу текущего года. Посещать смогут все желающие. Тренироваться могут здесь как взрослые, так и дети. Сегодня определена эксплуатирующая организация данного сооружения – это Городской центр олимпийского резерва по теннису.  

# Теннис # общество # Александр Коржаневский # Фотофакт

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