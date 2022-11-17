Янчевский: ПВТ уже несколько раз хоронили, но он по-прежнему работает

Всеволод Янчевский, директор администрации Парка высоких технологий:

Несколько лет, начиная с 2020 года, Парк уже в средствах массовой информации хоронили много раз. И что все уехали, и нет компаний, и IT-отрасли нет, и Парка высоких технологий нет. Тем не менее Парк высоких технологий по-прежнему есть и будет. Подавляющая часть компаний работает в Республике Беларусь, несмотря на все сложности. Подавляющая часть программистов остается и работает. Новые компании регистрируются. Это, кстати, абсолютно не какая-то пропаганда и это не придуманные цифры, хотя бы просто потому, что они видны по экспорту ПВТ. А его экспорт в нынешнем очень сложном году превышает показатели 2020 года.

Что касается результатов работы ПВТ за 2022 год, то цифру в 2 миллиарда долларов Президент назвал высоким показателем на данном этапе. Итоги подведут по окончании 2022-го. Кроме того, глава государства подчеркнул и тот факт, что многие из тех, кто в свое время сбежал за границу, возвращаются. Ко всему, ПВТ пополняется новыми резидентами, выпускает новые IT-продукты, а также расширяет круг деловых партнеров. Главное требование Президента: Парк должен работать прежде всего на Беларусь.