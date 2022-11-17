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Президенту Беларуси докладывают о развитии ПВТ

17 ноября 2022 07:39
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Новости Беларуси. О развитии Парка высоких технологий 17 ноября пойдет речь во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенту Беларуси докладывают о развитии ПВТ-1

С докладом у главы государства директор ПВТ. К разговору также приглашены первый вице-премьер, замглавы Администрации Президента и начальник Оперативно-аналитического центра.

Подробности встречи – в следующем выпуске.

# Парк высоких технологий в Минске # общество # Андрей Павлюченко # Александр Лукашенко # Всеволод Янчевский # Фотофакт

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