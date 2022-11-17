Президенту Беларуси докладывают о развитии ПВТ

Новости Беларуси. О развитии Парка высоких технологий 17 ноября пойдет речь во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С докладом у главы государства директор ПВТ. К разговору также приглашены первый вице-премьер, замглавы Администрации Президента и начальник Оперативно-аналитического центра.