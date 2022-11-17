Лукашенко: Парк высоких технологий – это фишка нашей независимости. Он должен существовать

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы видели и получали сведения накануне этого мятежа, что будут задействованы сотрудники ПВТ. Признаюсь, что ни я, ни спецслужбы не уделили этому должного внимания. Мы просто отмахнулись от этого. Я думал: ну, не может же быть, чтобы твои дети начали против тебя войну. Оказывается, что и такие дети могут воевать против родителей, если им хорошо платят. Поэтому скидку надо делать на то, что все-таки ими управляли. Я думаю, что отказываться от работы Парка высоких технологий, не поддерживать его было бы с нашей точки зрения неправильно. Мы имеем благодаря в том числе и работе Парка на каждом предприятии свой парк высоких технологий. Начиная от Академии наук и заканчивая МАЗом, БелАЗом и другими предприятиями. Парк высоких технологий сыграл здесь очень важную роль. Благодаря парку мы подтолкнули и образование в этом направлении. У меня уже беспокойство вызывает, что у нас, наверное, чрезмерный перекос этой IT-сферы и подготовки специалистов в этом плане. Но ничего. Это вопрос регулируемый. Не будет спроса – не будет и подготовки. А раз есть спрос, значит, готовятся люди. Молодые люди хотят работать айтишниками. С какой стороны ни посмотри, все-таки Парк высоких технологий – это была такая фишка нашей независимости, молодого государства. Он должен существовать.