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Участники из Воложинского района взяли 4 первых места на конкурсе «Ветеранское подворье»

17 ноября 2022 14:58
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Новости Беларуси. Сохранять связь поколений, возрождать деревни, развивать семейную преемственность. В Воложинском районе четыре первых места заняли на смотре-конкурсе «Ветеранское подворье – 2022», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Участники из Воложинского района взяли 4 первых места на конкурсе «Ветеранское подворье»-1

Победителей выбирали в нескольких номинациях: «Я на подворье не один», «Цветочная композиция», «Цветочная фантазия», «Все, что растет на огороде». Участвовало восемь подворий. О каждом из них был показан небольшой видеофильм. В нем участники должны были красочно презентовать свой живописный уголок, а после рассказать о себе, своей профессии и увлечениях.

Участники из Воложинского района взяли 4 первых места на конкурсе «Ветеранское подворье»-4

Татьяна Тиганина, председатель совета Воложинской районной организации ветеранов:
Организация ветеранов проводит его с целью, чтобы украсить наши села, чтобы подворья не были запущены, чтобы жизнь в деревне продолжалось. Это «Ветеранское подворье» вызывает у меня особую симпатию, потому что я вижу большой труд этих людей. Каждое утро вставать на рассвете и ложиться на закате – это не каждому дано.

Участники из Воложинского района взяли 4 первых места на конкурсе «Ветеранское подворье»-7

Зигмунт Лужинский:
Дети помогают, супруга помогает – у нас тут обязанности распределены. Мне нравится, потому что это заставляет меня каждый день работать. О результате говорю так, что у меня опыт был, потому что я в управлении сельского хозяйства работал.

Участники из Воложинского района взяли 4 первых места на конкурсе «Ветеранское подворье»-10

Конкурс «Ветеранское подворье – 2022» – ежегодная традиция. Стоит отметить, что изначально в нем принимали участие ветераны, дачники и пенсионеры, а сейчас подключилась молодежь – их дети и внуки.

# Конкурс # общество # Татьяна Тиганина # Зигмунт Лужинский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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