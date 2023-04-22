«Не могли остаться в стороне». Руководство и сотрудники СТВ присоединились к республиканскому субботнику

Новости Беларуси. Каждый памятный знак, рассказывающий историю Великой Отечественной, ценен для белорусов. Сегодня те, кто привык рассказывать о сохранении исторической памяти с экрана, тоже внесли вклад в общее дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Руководство, ведущие и журналисты нашего телеканала отправились в Осиповичский район, чтобы навести порядок на старом кладбище.

Опеку над безымянной могилой в деревне Елизово СТВ взяло на себя в 2022 году по просьбе местной жительницы. Помимо поддержания порядка, появилась и цель – установить фамилии похороненных на этом месте героев. К инициативе подключились местные школьники и музей.

Сергей Шуманский, заместитель директора дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Республиканский субботник – это как раз одно из тех мероприятий, которые не просто традиционные, но еще и полезные. В этот день миллионы людей объединяются, зарабатывают средства, которые в дальнейшем идут на восстановление, в частности, памятников, каких-то исторических мест, культурного наследия. Мы как журналисты, естественно, тоже не могли остаться в стороне.

Алеся Иванова, ведущая информационных программ ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы освещаем те или иные события, в том числе события времен Великой Отечественной войны. И чтобы не быть голословными и самим показать пример, мы сегодня приехали благоустроить могилу погибших девочек-партизанок. Безусловно, каждый привнес свой вклад в это.