Уникальные исследования и тайны судебных экспертов. Смотрите в проекте «10 лет ГКСЭ» на СТВ!
Новости Беларуси. Найти след злоумышленника и доказать его причастность к преступлению. 10 лет сегодня, 22 апреля, исполняется Государственному комитету судебных экспертиз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси поздравил сотрудников и лиц гражданского персонала ГКСЭ с профессиональным праздником.
Комитет образовался путем объединения экспертных подразделений правоохранительных органов, МЧС, Министерства обороны, Минюста и государственной службы медицинских судебных экспертиз. Сегодня криминалисты – это профессионалы практически во всех прикладных науках. Чтобы установить истину, они проводят более 160 видов различных исследований, используя лучшие научные достижения, современные технику и оборудование. Судебная экспертиза оказывает неоценимую помощь в расследовании уголовных дел и разрешении споров.
Алексей Волков, председатель ГКСЭ Беларуси:
Мы имеем возможность через смартфоны, которые находятся у наших экспертов, при наличии хорошего снимка, отпечатка пальцев руки или ладони, отправлять прямо с места происшествия эту информацию для обработки информационной системой.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Мы единственная страна в мире, которая пошла на такую радикальную реформу, объединив в одну систему по единым стандартам, по единым требованиям, методикам экспертные службы разноплановые. Там и офицерский корпус, и судебно-медицинские эксперты, как называли их тогда, гражданские судебные эксперты.
О пути становления ведомства, об уникальных видах исследований и тайнах судебного эксперта. Документальный проект «10 лет ГКСЭ» смотрите вечером 22 апреля на СТВ в 20:30.