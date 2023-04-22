Уникальные исследования и тайны судебных экспертов. Смотрите в проекте «10 лет ГКСЭ» на СТВ!

Новости Беларуси. Найти след злоумышленника и доказать его причастность к преступлению. 10 лет сегодня, 22 апреля, исполняется Государственному комитету судебных экспертиз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поздравил сотрудников и лиц гражданского персонала ГКСЭ с профессиональным праздником.

Комитет образовался путем объединения экспертных подразделений правоохранительных органов, МЧС, Министерства обороны, Минюста и государственной службы медицинских судебных экспертиз. Сегодня криминалисты – это профессионалы практически во всех прикладных науках. Чтобы установить истину, они проводят более 160 видов различных исследований, используя лучшие научные достижения, современные технику и оборудование. Судебная экспертиза оказывает неоценимую помощь в расследовании уголовных дел и разрешении споров.