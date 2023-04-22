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Наталья Кочанова: субботники – наш бренд, мы гордимся тем, что наша страна ухоженная и благоустроенная

22 апреля 2023 10:44
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Новости Беларуси. Республиканский субботник объединил около 3 миллионов белорусов по всей стране. Вооружившись инвентарем, большие трудовые команды занимаются уборкой и благоустройством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова: субботники – наш бренд, мы гордимся тем, что наша страна ухоженная и благоустроенная-1

В столице вблизи комплекса «Студенческая деревня» председатель Совета Республики Наталья Кочанова вместе с молодежью и администрацией района высадили «Аллею мира». Около 100 саженцев клена и ясеня теперь будут напоминать о сплоченности поколений и стремлении сделать город зеленее. Появится еще и памятная табличка.

Наталья Кочанова: субботники – наш бренд, мы гордимся тем, что наша страна ухоженная и благоустроенная-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Это наша добрая традиция в эти апрельские дни проводить республиканский субботник. Уже никто не ждет 22 апреля или 20-е числа апреля для проведения субботника, а наводит порядок. Поэтому этот день – это завершение всего того, что уже делали многие организации, учреждения нашей страны по наведению порядка. Потому что это наш бренд, мы гордимся этим, что у нас страна ухоженная и благоустроенная. А вот в этот день как раз посадка такой аллеи в Год мира и созидания очень важна для нас, тем более чем мы работаем сегодня с нашей молодежью.

Наталья Кочанова: субботники – наш бренд, мы гордимся тем, что наша страна ухоженная и благоустроенная-7

А в парке Победы сегодня работали сотрудники Министерства информации. Площадка большая – более 200 гектаров. Однако на помощь пришли представители столичных телеканалов. Пока одни убирали листву и подметали дорожки, другие занимались озеленением. Вскоре посетителей будет радовать аллея молодых рябин.

Наталья Кочанова: субботники – наш бренд, мы гордимся тем, что наша страна ухоженная и благоустроенная-10

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# Субботники в Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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