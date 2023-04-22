Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это наша добрая традиция – в эти апрельские дни проводить республиканский субботник. Уже никто не ждет 22 апреля или 20-е числа апреля для проведения субботника, а наводит порядок. Поэтому этот день – это завершение всего того, что уже делали многие организации, учреждения нашей страны по наведению порядка. Потому что это наш бренд, мы гордимся этим, что у нас страна ухоженная и благоустроенная. А вот в этот день как раз посадка такой аллеи в Год мира и созидания очень важна для нас, тем более чем мы работаем сегодня с нашей молодежью.