«Добрый день трудовой бригаде!» Александр Лукашенко на субботнике работает на благоустройстве «Хатыни»
Новости Беларуси. Совместными усилиями сделать нашу страну еще красивее и чище. С самого утра неравнодушные белорусы, вооружившись лопатами, вениками, граблями и кистями, с энтузиазмом подключились к масштабной акции по наведению порядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В городах и селах бок о бок трудятся совсем еще юные граждане и взрослые. Внести свой вклад стремится каждый: от школьников до представителей власти.
В генеральной уборке принял участие глава государства. И это уже традиция Александра Лукашенко. Второй год подряд Президент со своей бригадой (и журналисты, и активная молодежь) трудятся в Хатыни.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Добрый день трудовой бригаде!
– Добрый день!
– Привет, Сергей! А чего ты не работаешь?
– Вас ждал.
– Да чего меня ждать? Я б подключился.
На опустевшей в военные годы земле высадили аллею. 80 дубов укоренятся и станут знаком памяти мирным жителям, чья гибель была несправедливой и жестокой. Выбор столь символичной локации не случайность. В Хатыни в течение года проходила масштабная реконструкция. Были возведены музей, деревянная церковь, также обновлены памятники. Сегодня к подножию монумента «Непокоренный человек» Александр Лукашенко вместе с сыном возложили цветы. Как неоднократно отмечал глава государства, сохранять историческую память – долг белорусов. А Хатынь в этом отношении не только место скорби, но и силы.
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