«Добрый день трудовой бригаде!» Александр Лукашенко на субботнике работает на благоустройстве «Хатыни»

Новости Беларуси. Совместными усилиями сделать нашу страну еще красивее и чище. С самого утра неравнодушные белорусы, вооружившись лопатами, вениками, граблями и кистями, с энтузиазмом подключились к масштабной акции по наведению порядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городах и селах бок о бок трудятся совсем еще юные граждане и взрослые. Внести свой вклад стремится каждый: от школьников до представителей власти.

В генеральной уборке принял участие глава государства. И это уже традиция Александра Лукашенко. Второй год подряд Президент со своей бригадой (и журналисты, и активная молодежь) трудятся в Хатыни.